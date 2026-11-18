A Polícia Federal (PF) deve entregar nesta quarta-feira ao presidente do STF, Edson Fachin, os relatórios que detalham as citações a ministros da Corte em conversas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Uma reunião está marcada para 19h30.

A elaboração do documento gerou uma crise na PF, após a direção da corporação rejeitar uma versão preliminar deles e determinar que fossem refeitos. Os responsáveis foram afastados de cargos de comando, o que causou críticas da associação de delegados, a ADPF.

A partir dos relatórios, o plenário do STF decidirá sobre a instauração ou não de uma investigação contra os ministros citados.

Em setembro, a Corte marcou uma sessão para decidir sobre a abertura de uma apuração contra Alexandre de Moraes, a partir de um relatório também elaborado pela PF.

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A análise nem mesmo chegou a ser iniciada, contudo, devido a um pedido de vista do ministro Flávio Dino. O magistrado defendeu que as suspeitas contra Moraes deveriam ser avaliadas em conjunto com a situação de outros ministros.

O magistrado também afirmou que, sempre que chegar à presidência do STF qualquer informação dessa natureza, “serão dados os encaminhamentos devidos”.

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Fachin ainda ressaltou que eventuais apurações devem respeitar as “normas constitucionais e processuais aplicáveis”, garantindo tanto a “autonomia das instituições responsáveis pela investigação” quanto as “competências constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal”.