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PF destroi 45 acampamentos de garimpo ilegal de ouro e cobre no Pará

Cerca de 3.000 litros de óleo diesel, máquinas e caminhões também foram destruídos pela ação de segurança

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 11h14 | Atualizado em 20 jul 2026, 11h15
Vista aérea de uma área de garimpo ilegal com rios e lagos de água barrenta, cercados por terra revolvida e vegetação verde esparsa. No centro, uma grande cratera com água esbranquiçada e detritos, indicando atividade de extração.
As ações ocorreram nas regiões do Rio Azul, no município de Parauapebas, e de Canaã dos Carajás (PF/Divulgação)
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PF destroi 45 acampamentos de garimpo ilegal de ouro e cobre no Pará Priorizar nos meus resultados Google

Uma operação com homens da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, do Ibama, do ICMBio e da Polícia Militar destruiu pelo menos 42 acampamentos clandestinos de garimpo de ouro e cobre no interior do Pará, na semana passada. As ações, divulgadas nesta segunda, ocorreram nas regiões do Rio Azul, no município de Parauapebas, e de Canaã dos Carajás.

Na região do Rio Azul, dentro da Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, nas proximidades da Vila Sansão, foram inutilizados 42 acampamentos, vinte motores estacionários, quatro escavadeiras hidráulicas, cerca de 2.000 litros de óleo diesel, 100 litros de gasolina, dez armas brancas, uma arma de fogo, três motocicletas e 200 gramas de maconha. Também foram apreendidos um caminhão-prancha, uma motocicleta, três munições de arma de fogo e uma escavadeira hidráulica.

Em Canaã dos Carajás, foram inutilizados oito poços de extração de cobre, três acampamentos clandestinos, dois britadores e, aproximadamente, três metros cúbicos de madeira da espécie castanheira. Também foram inutilizados uma escavadeira hidráulica e cerca de 1.000 litros de óleo diesel. Outra escavadeira hidráulica foi apreendida na condição de fiel depositário.

Ainda durante a operação, foram apreendidos dois transformadores trifásicos, bem como outros equipamentos utilizados nas atividades de extração ilegal. “A ação de inutilização das estruturas e dos equipamentos empregados nas atividades ilegais seguiu os protocolos de segurança ambiental aplicáveis”, diz a PF.

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