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Brasil

PF desiste de colher depoimento de braço-direito de Daniel Vorcaro na prisão

Oitiva de Fabiano Zettel estava marcada para esta quarta, mas foi cancelada por delegado, que alegou problema de internet, mesmo estando todos conectados

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 14h40 | Atualizado em 21 out 2026, 14h52
Duas fotos lado a lado: à esquerda, um homem branco de barba e cabelo castanho, sorrindo, vestindo terno azul-marinho e camisa clara. À direita, um homem branco de barba e cabelo raspado, com expressão séria, vestindo camiseta escura, colar dourado com cruz e braços tatuados cruzados
O banqueiro Daniel Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel -  (./Reprodução)
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Investigadores da Polícia Federal cancelaram, nesta quarta-feira, um depoimento de Fabiano Zettel, braço-direito de Daniel Vorcaro, quando todos os representantes do caso já estavam a postos para a oitiva.

Preso desde março, Zettel seria ouvido sobre os negócios envolvendo o dono do Banco Master, mas foi impedido de falar.

Segundo fontes ouvidas por VEJA, o delegado responsável pelo procedimento cancelou a oitiva alegando falta de internet. Detalhe: estavam todos conectados e ouvindo perfeitamente, mas o delegado disse que a internet dele não estava funcionando.

No Banco Master, Zettel era responsável por realizar diferentes pagamentos ordenados por Daniel Vorcaro. Numa eventual delação do banqueiro, ele teria papel estratégico ao confirmar, com dados, todas as operações realizadas pelo banqueiro no meio político.

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O depoimento desta quarta, a quatro dias do segundo turno, tinha tudo para ser, portanto, bombástico, mas não aconteceu porque o delegado disse que remarcaria por causa de problemas com a internet dele.

 

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