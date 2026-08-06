PF cumpre mandados em nova operação contra fraudes no INSS no Nordeste

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, uma operação para desarticular um grupo criminoso suspeito de praticar fraudes contra o INSS no Maranhão.

Os investigadores cumprem sete mandados de busca e apreensão nas cidades maranhenses de São Luís, Santa Luzia do Paruá e Zé Doca. Também foram autorizadas pela Justiça medidas cautelares de afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, bem como o arresto de bens para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados.

“A investigação identificou indícios de um esquema criminoso voltado ao cadastramento fraudulento de procuradores vinculados a titulares de benefícios assistenciais. Segundo as investigações, o esquema tinha como finalidade manter os benefícios ativos por tempo indeterminado e viabilizar a contratação de empréstimos consignados em nome dos beneficiários. Há indícios de que os titulares dos benefícios eram pessoas fictícias, criadas mediante o uso de identidades falsas”, diz a PF.

Levantamento realizado pela Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social aponta que o prejuízo causado aos cofres públicos pode alcançar cerca de 5,7 milhões de reais.

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Os investigados poderão responder, conforme o grau de participação de cada um, pelos crimes de estelionato majorado contra entidade de direito público, associação criminosa, falsificação de documento público e uso de documento falso.