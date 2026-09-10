PF cumpre mandados de Dino em investigação sobre desvios no filme sobre Jair Bolsonaro

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, uma operação para cumprir mandados de busca contra investigados por possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro.

Produtora do filme, a empresária Karina Gama e o deputado Mario Frias são alvos das ordens assinadas pelo ministro Flávio Dino, do STF, nesta quarta-feira.

A ação mira 48 alvos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Distrito Federal. “As investigações apontam a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. As tentativas de dissimular os desvios teriam se estendidos até julho deste ano”, diz a PF.

A defesa dos envolvidos ainda não se manifestou.

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As apurações sobre irregularidades envolvendo repasses de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para o filme de Bolsonaro estão sob relatoria do ministro André Mendonça, no STF.

O ministro Flávio Dino entrou no caso a partir da investigação que trata de emendas parlamentares direcionadas para o mesmo projeto cinematográfico. A apuração estava em São Paulo e foi transferida ao STF por ordem de Dino.

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“Levantamentos financeiros identificaram, ainda, movimentação da ordem de centenas de milhões de reais entre as empresas que integram o esquema investigado”, diz a PF.

O ex-banqueiro, preso por fraudes bilionárias, foi flagrado em áudios recebendo pedidos de Flávio Bolsonaro para que realizasse pagamentos ao filme. O presidenciável alega que o dinheiro — mais de 60 milhões de reais — foi repassado a título de patrocínio pelo banqueiro. A PF investiga se a verba milionária foi desviada para outros fins.

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A ação da PF é realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e apura “suposto desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares repassadas, por meio de termo de fomento, a organização da sociedade civil”. Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.