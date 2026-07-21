PF cumpre mandado de busca contra o Careca do INSS em Brasília
Investigadores localizaram três veículos de luxo que seriam do empresário apontado como líder das fraudes contra aposentados
A Polícia Federal cumpriu, nesta terça, um mandado de busca contra o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.
No endereço alvo da ação, os investigadores localizaram três veículos de luxo no Distrito Federal, sendo dois importados e um modelo de colecionador.
“A ordem foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal e tem a finalidade de descapitalizar investigado apontado como um dos principais atores do esquema criminoso”, diz a PF.
Também estão sendo apurados os crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.