PF cumpre 21 mandados contra fraude em concurso público no Nordeste

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta, uma operação para investigar fraudes no concurso público realizado pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a Ufape.

Os policiais federais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão nos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus.

“Durante as diligências, foram apreendidos mídias, celulares, computadores e documentos, além de veículos e bens que teriam sido adquiridos com recursos obtidos por meio da fraude”, diz a PF.

Segundo a investigação, há indícios de que o grupo utilizava pontos eletrônicos para repassar respostas a candidatos durante a aplicação das provas.

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“A Polícia Federal apura a participação de cada investigado de forma individualizada, com o objetivo de identificar as funções exercidas por cada um na grupo criminoso”, diz a PF.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude em certames de interesse público, organização criminosa, associação criminosa, falsidade ideológica e falsificação de documento, sem prejuízo de outros crimes que venham a ser identificados no curso da investigação.