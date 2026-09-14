PF confirma a entrega dos dados do celular de Vorcaro aos gabinetes de Moraes, Zanin e Gilmar

A Polícia Federal confirmou a entrega de cópias dos dados extraídos do aparelho do banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros do STF Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, nesta segunda-feira. As entregas foram realizadas em atendimento às solicitações encaminhadas à instituição.

A Polícia Federal afirma que as cópias entregues são idênticas à extração realizada do aparelho.

O material original permanece integralmente nas dependências da instituição, dentro de cadeia de custódia formalmente documentada, com os respectivos lacres íntegros e mecanismos de verificação de integridade digital.