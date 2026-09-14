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PF confirma a entrega dos dados do celular de Vorcaro aos gabinetes de Moraes, Zanin e Gilmar

A Polícia Federal afirma que as cópias entregues são idênticas à extração realizada do aparelho.

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 13h04
NA PRISÃO - Vorcaro: aposta nas relações com autoridades deu errado
NA PRISÃO - Vorcaro: aposta nas relações com autoridades deu errado (PF/.)
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PF confirma a entrega dos dados do celular de Vorcaro aos gabinetes de Moraes, Zanin e Gilmar Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal confirmou a entrega de cópias dos dados extraídos do aparelho do banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes dos ministros do STF Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, nesta segunda-feira. As entregas foram realizadas em atendimento às solicitações encaminhadas à instituição.

A Polícia Federal afirma que as cópias entregues são idênticas à extração realizada do aparelho.

O material original permanece integralmente nas dependências da instituição, dentro de cadeia de custódia formalmente documentada, com os respectivos lacres íntegros e mecanismos de verificação de integridade digital.

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