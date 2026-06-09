PF avalia rejeitar delação de Daniel Vorcaro e aguarda PGR para oficializar decisão

Ler Resumo





A Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, após considerar os fatos relatados como insuficientes e sem novidades. A PGR também endossa a decisão, dificultando o acordo, embora o processo ainda possa ter desdobramentos no STF.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Interlocutores de Daniel Vorcaro foram informados, ainda nesta segunda-feira, da decisão da Polícia Federal de rejeitar a segunda proposta de delação premiada do dono do finado Banco Master.

A informação ainda não foi oficializada porque a PF aguarda a PGR, que também analisa o material, para poder anunciar a decisão.

O banqueiro tenta há três meses colocar de pé um acordo de delação premiada. Os fatos relatados por Vorcaro, segundo investigadores, não oferecem informações novas em relação ao que o foi encontrado no celular do banqueiro, e parecem histórias contadas pela metade.

A segunda tentativa de delação, se for de fato rejeitada nesta semana, não encerra o processo — dado que o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, entende que é um direito da defesa buscar um acordo –, mas dificultam a negociação com os investigadores.

Continua após a publicidade

Oficialmente, a PGR ainda não se manifestou sobre a delação, mas interlocutores de Paulo Gonet já avaliam que o entendimento da PF sobre a fragilidade do conteúdo também é compartilhado na procuradoria. A PF já informou ao STF a decisão de descartar o material do banqueiro.