PF avalia rejeitar delação de Daniel Vorcaro e aguarda PGR para oficializar decisão
Investigadores querem adotar uma posição conjunta sobre o caso
Interlocutores de Daniel Vorcaro foram informados, ainda nesta segunda-feira, da decisão da Polícia Federal de rejeitar a segunda proposta de delação premiada do dono do finado Banco Master.
A informação ainda não foi oficializada porque a PF aguarda a PGR, que também analisa o material, para poder anunciar a decisão.
O banqueiro tenta há três meses colocar de pé um acordo de delação premiada. Os fatos relatados por Vorcaro, segundo investigadores, não oferecem informações novas em relação ao que o foi encontrado no celular do banqueiro, e parecem histórias contadas pela metade.
A segunda tentativa de delação, se for de fato rejeitada nesta semana, não encerra o processo — dado que o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, entende que é um direito da defesa buscar um acordo –, mas dificultam a negociação com os investigadores.
Oficialmente, a PGR ainda não se manifestou sobre a delação, mas interlocutores de Paulo Gonet já avaliam que o entendimento da PF sobre a fragilidade do conteúdo também é compartilhado na procuradoria. A PF já informou ao STF a decisão de descartar o material do banqueiro.