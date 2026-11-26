O neozelandês Kelly Lee Squire e a chinesa Qian Gao, suspeitos de intermediar o esquema, foram presos na terça-feira (24). Segundo a investigação, eles buscavam as gestantes no aeroporto e cuidavam da logística durante a estadia, incluindo alimentação e deslocamentos entre a residência e o hospital. As mulheres disseram à polícia que receberiam 700 mil bahts cada pelo acordo, valor equivalente a cerca de 121 mil reais. O casal foi autuado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Polícia Civil identificou três partos em Saquarema desde agosto. Em um dos casos, um bebê nascido no município já foi registrado por um homem chinês como filho. Nos outros dois, os homens apontados como pais planejavam viajar ao Brasil após os nascimentos para registrar ou buscar as crianças. Os recém-nascidos estão sob os cuidados de assistentes sociais da prefeitura. As autoridades comunicaram o caso às embaixadas da China, da Tailândia e da Nova Zelândia. A defesa dos suspeitos afirmou que não fará manifestações públicas detalhadas neste momento.