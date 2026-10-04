PF já apreendeu quase R$ 1 milhão em bens e valores neste domingo de 1º turno

A PF já apreendeu R$ 982,6 mil em bens, neste domingo, durante ações de combate a crimes eleitorais. Do total, R$ 457,2 mil foram recolhidos em dinheiro em espécie. Os dados fazem parte do balanço parcial divulgado pela corporação, com informações atualizadas até as 18h10.

De acordo com a PF, foram instaurados 22 inquéritos policiais e lavrados 72 termos circunstanciados de ocorrência para investigar possíveis crimes eleitorais.

Ao todo, 181 pessoas foram conduzidas pelas autoridades durante as operações realizadas em diferentes regiões do país.

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As ocorrências foram registradas em 23 estados, além do Distrito Federal. Entre as unidades da Federação com registros estão Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Amazonas e Rio Grande do Sul.

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Segundo a Polícia Federal, os principais crimes investigados são propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos. A corporação ressalta, no entanto, que os valores de dinheiro e bens apreendidos ainda são preliminares e passarão por validação.

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O balanço também apresenta os dados acumulados ao longo de 2026. Até as 18h10 deste domingo, a PF havia instaurado 1.300 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais. No período, o valor total de bens apreendidos em operações dessa natureza ultrapassou R$ 46,5 milhões, dos quais aproximadamente R$ 30,6 milhões correspondem a dinheiro em espécie.

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A Polícia Federal informou que os números são dinâmicos e podem sofrer alterações em razão do registro de novas ocorrências, do avanço das investigações e de atualizações nos sistemas da instituição.