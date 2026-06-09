PF apreende tromba de elefante asiático em antiquário no Rio de Janeiro

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira, em um antiquário no Centro do Rio de Janeiro, uma peça identificada como uma possível tromba de elefante asiático.

A PF foi ao local após tomar conhecimento da possível comercialização do objeto. Por ser um animal silvestre exótico, há um controle internacional de comércio.

No momento da fiscalização, não foi apresentada documentação que comprovasse a origem lícita da peça, sua regular importação ou eventual autorização dos órgãos competentes.

Agora, a peça passará por uma perícia para confirmar sua natureza, espécie do animal e demais características relevantes para a investigação.

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Também foi aberto um inquérito para apurar se ocorreram os crimes de contrabando e receptação. O objetivo é esclarecer a origem da peça, a forma como ingressou no Brasil, quem foram os donos e as circunstâncias de sua exposição ou oferta à venda.

A PF informa que o comércio de partes de animais silvestres, sobretudo de espécies exóticas protegidas por normas internacionais, depende de documentação regular e autorização dos órgãos competentes.