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Brasil

PF apreende tromba de elefante asiático em antiquário no Rio de Janeiro

Corporação abriu inquérito para apurar crimes de contrabando e receptação

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 18h11 | Atualizado em 9 jun 2026, 18h11
Ambiente de antiquário com uma tromba de elefante empalhada em destaque, pendurada na parede. Acima, três luminárias pendentes coloridas: vermelha, amarela e verde. Ao fundo, diversas louças decorativas penduradas. À esquerda, uma escultura de gato em madeira e pequenos elefantes de cerâmica. À direita, um vaso dourado com pintura clássica e outros objetos decorativos
Peça foi apreendida em antiquário  (Polícia Federal/Reprodução)
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PF apreende tromba de elefante asiático em antiquário no Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira, em um antiquário no Centro do Rio de Janeiro, uma peça identificada como uma possível tromba de elefante asiático.

A PF foi ao local após tomar conhecimento da possível comercialização do objeto. Por ser um animal silvestre exótico, há um controle internacional de comércio.

No momento da fiscalização, não foi apresentada documentação que comprovasse a origem lícita da peça, sua regular importação ou eventual autorização dos órgãos competentes.

Agora, a peça passará por uma perícia para confirmar sua natureza, espécie do animal e demais características relevantes para a investigação.

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Também foi aberto um inquérito para apurar se ocorreram os crimes de contrabando e receptação. O objetivo é esclarecer a origem da peça, a forma como ingressou no Brasil, quem foram os donos e as circunstâncias de sua exposição ou oferta à venda.

A PF informa que o comércio de partes de animais silvestres, sobretudo de espécies exóticas protegidas por normas internacionais, depende de documentação regular e autorização dos órgãos competentes.

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