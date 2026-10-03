PF apreende R$ 305 mil em espécie no RS e investiga lavagem de dinheiro e crime eleitoral

A Polícia Federal apreendeu 305 mil reais em dinheiro vivo na sexta-feira, 2, no Rio Grande do Sul (RS). A quantia estava com uma pessoa que havia acabado de realizar o saque do valor em uma agência bancária do município.

Os recursos serão submetidos à análise no âmbito de um inquérito policial que investiga a procedência do dinheiro, sua movimentação financeira e a finalidade dos valores. O investigado poderá ser responsabilizado por lavagem de dinheiro e outros crimes que venham a ser identificados durante as investigações, inclusive possíveis irregularidades eleitorais.