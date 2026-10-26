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Brasil

A reação de Flávio Bolsonaro, após ser proibido de deixar o país pelo STF

Na mesma manifestação, acusou Lula de destinar quase R$ 1 trilhão ao que classificou como compra de votos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 16h53 | Atualizado em 26 out 2026, 17h02
Jair Bolsonaro, de camisa branca, fala em meio a uma multidão, com um homem de camisa amarela da seleção brasileira à esquerda e outro de camisa polo clara à direita, todos olhando para cima
Flávio Bolsonaro fala após ser derrotado nas urnas - 25/10/2026 (Pablo Porciuncula/AFP)
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A reação de Flávio Bolsonaro, após ser proibido de deixar o país pelo STF Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira que entregou seus passaportes à Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ao relatar a abordagem, ocorrida quando foi visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar anunciou que pretende pedir a cassação da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e voltou a contestar o resultado da eleição presidencial.

“Hoje, tive que entregar meus passaportes por decisão do Alexandre de Moraes. Isso aconteceu no meio da rua, quando fui visitar meu pai”, declarou. Segundo Flávio, a medida foi tomada com base em uma declaração de seu irmão, Eduardo Bolsonaro. O senador não detalhou o conteúdo da manifestação nem os fundamentos da decisão judicial.

Flávio questionou se seria alvo da mesma determinação caso tivesse vencido a disputa e negou intenção de deixar o Brasil. “Isso aconteceria se eu tivesse ganhado a eleição? Nunca pensei em sair do país”, afirmou.

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Ao anunciar a intenção de questionar a chapa petista, o senador acusou Lula de abuso de poder econômico e atribuiu sua derrota ao que chamou de “sistema”.

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“Vou pedir, sim, a cassação da chapa de Lula. Não fui eu quem perdi, foi o sistema quem ganhou”, disse.

O parlamentar também questionou a extensão do horário de votação até as 19h e afirmou que o período precisa ser esclarecido. Na mesma manifestação, acusou Lula de destinar quase R$ 1 trilhão ao que classificou como compra de votos e de se beneficiar de uma estrutura de disseminação de notícias falsas. Flávio não apresentou, no trecho fornecido, documentos ou outros elementos que sustentem essas acusações.

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O declaratório

“O que aconteceu nessa eleição não foi normal e todo mundo viu. A eleição foi prorrogada até 19h. O que aconteceu nesse intervalo de tempo, ninguém sabe e precisa ser esclarecido. Agora eu pergunto se fosse o contrário, um ministro indicado por Bolsonaro. O Lula injetou quase R$ 1 trilhão para a maior compra de votos da história. Isso é abuso de poder econômico, além do exército de fakenews que foi criado. Vou pedir, sim, a cassação da chapa de Lula. Não fui eu quem perdi, foi o sistema quem ganhou. Hoje, tive que entregar meus passaportes por decisão do Alexandre de Moraes. Isso aconteceu no meio da rua, quando fui visitar meu pai. Com base em uma declaração do Eduardo Bolsonaro. Isso aconteceria se eu tivesse ganhado a eleição? Nunca pensei em sair do país”.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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