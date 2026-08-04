PF apreende dinheiro vivo em ação contra esquema de vice-líder de Lula no Senado

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A Polícia Federal deflagrou nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes bilionárias no INSS. Dinheiro vivo e uma máquina de contar dinheiro foram apreendidos. A ação mira o advogado Willer Tomaz e familiares do senador Weverton Rocha, vice-líder de Lula no Senado. Entenda os detalhes dessa complexa teia de corrupção que já desviou mais de 6 bilhões de reais.

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A Polícia Federal (PF) apreendeu dinheiro vivo na nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS. Também foi encontrada uma máquina de contar dinheiro.

Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, no Distrito Federal e no Maranhão. Um dos alvos é o advogado Willer Tomaz. Familiares do senador Weverton Rocha, do PDT maranhense, também estão na lista.

O senador Weverton é vice-líder de Lula no Senado e foi relator da indicação de Jorge Messias ao STF. Ele é um dos principais apoiadores e aliados de Lula no Maranhão. Ele estava no palanque ao lado do petista no dia em que o PDT consumou o apoio ao projeto de reeleição do presidente da República.

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Já Willer é conhecido por suas amizades no mundo da política, como o candidato Flávio Bolsonaro, e por advogar para caciques partidários do centrão.

Em 2017, Willer foi preso pela PF numa investigação derivada da Lava-Jato, após ser citado nas investigações contra o grupo J&F. O caso acabou arquivado por falta de provas.

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Desde o início das investigações, a Polícia Federal já mapeou desvios contra aposentados que superam a casa dos 6 bilhões de reais. As vítimas dos descontos ilegais articulados em aposentadorias pela máfia da Previdência chegam a mais de 5 milhões de beneficiários. O governo Lula já gastou bilhões para reembolsar aposentados por causa do escândalo de corrupção.