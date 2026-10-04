O valor apreendido pela Polícia Federal nas primeiras horas da eleição

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A Polícia Federal divulgou um balanço parcial de sua atuação nas Eleições 2026 até as 9h, com a apreensão de R$ 57.379 em bens e valores, incluindo R$ 34.228 em dinheiro. 28 pessoas foram detidas, com inquéritos abertos por propaganda irregular e corrupção eleitoral, especialmente compra de votos, em 8 estados. No ano, a PF já investigou 1.300 crimes eleitorais, com mais de R$ 45,6 milhões apreendidos.

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A Polícia Federal (PF) divulgou um balanço parcial da atuação nas Eleições 2026. Até as 9h, foram apreendidos 57 379 reais em bens e valores, sendo 34 228 reais em espécie. Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos. Os valores são preliminares e ainda passarão por validação.

De acordo com a PF, 28 pessoas foram levadas a postos policiais durante as ações. Foram abertos três inquéritos policiais, usados para crimes mais graves, e seis termos circunstanciados de ocorrência, para infrações de menor potencial ofensivo. As ocorrências aconteceram na Bahia, em Minas Gerais, em Roraima, no Acre, no Distrito Federal, em Rondônia, no Amapá e na Paraíba.

Neste ano, a Polícia Federal já instaurou quase 1 300 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais. O valor de bens apreendidos em ações relacionadas a esses casos alcançou mais de 45,6 milhões de reais, dos quais cerca de 30,2 milhões de reais correspondem a apreensões de dinheiro em espécie.

Eleições seguem abertas

A votação do primeiro turno segue até as 17h, no horário de Brasília, em todo o país. Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto ou o e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral. Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.