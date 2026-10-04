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Brasil

O valor apreendido pela Polícia Federal nas primeiras horas da eleição

Balanço parcial aponta compra de votos e propaganda irregular entre os principais crimes

Por Lucas Almeida 4 out 2026, 10h03 | Atualizado em 4 out 2026, 10h12
Dois policiais federais, de costas, vestindo coletes pretos com POLÍCIA FEDERAL em letras douradas, conversam em frente a um prédio branco com detalhes roxos e árvores ao fundo. Uma pessoa de blusa clara e outra de blusa escura caminham ao longe
Polícia Federal nas eleições 2026 (Polícia Federal/Divulgação)
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A Polícia Federal (PF) divulgou um balanço parcial da atuação nas Eleições 2026. Até as 9h, foram apreendidos 57 379 reais em bens e valores, sendo 34 228 reais em espécie. Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos. Os valores são preliminares e ainda passarão por validação.

De acordo com a PF, 28 pessoas foram levadas a postos policiais durante as ações. Foram abertos três inquéritos policiais, usados para crimes mais graves, e seis termos circunstanciados de ocorrência, para infrações de menor potencial ofensivo. As ocorrências aconteceram na Bahia, em Minas Gerais, em Roraima, no Acre, no Distrito Federal, em Rondônia, no Amapá e na Paraíba.

Neste ano, a Polícia Federal já instaurou quase 1 300 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais. O valor de bens apreendidos em ações relacionadas a esses casos alcançou mais de 45,6 milhões de reais, dos quais cerca de 30,2 milhões de reais correspondem a apreensões de dinheiro em espécie.

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Eleições 2026
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