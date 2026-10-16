PF aponta ‘divergência contábil severa’ em dados financeiros do filme Dark Horse

A Polícia Federal identificou uma “divergência contábil severa” nos recursos enviados por ordem de Daniel Vorcaro aos Estados Unidos supostamente para financiar o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Uma análise preliminar da PF identificou que a empresa Entre Investimentos repassou, a pedido de Vorcaro, 12,33 milhões de dólares ao fundo Havengate, que fica no Texas e é administrado pelo advogado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Entretanto, os dados apresentados pela produtora Go Up, responsável pelo filme, mostram a entrada no Brasil de apenas 2,8 milhões de dólares.

A diferença é de 9,5 milhões de dólares, o equivalente a 48,2 milhões de reais na cotação desta sexta-feira.

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Uma das hipóteses da investigação é se o filme “serviu como narrativa de cobertura para a ocultação, simulação e desvio de recursos”.

O documento com a avaliação foi anexado ao inquérito aberto no STF para investigar o financiamento do filme. O senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), que negociou os repasses com Vorcaro, é um dos alvos da apuração.

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“A análise preliminar dos dados evidencia uma divergência contábil severa: enquanto a Entre Investimentos enviou US$ 12,33 milhões ao fundo Havengate no Texas, os contratos de câmbio apresentados pela Go Up Ltda. comprovam a entrada efetiva no Brasil de apenas US$ 2. 817. 149,35 (R$ 14. 688. 117,73), ingressados via Moneycorp Banco de Câmbio S. A. sob a justificativa de empréstimo/mútuo da Go Up LLC”, diz um documento elaborado em setembro pela PF.

Para a corporação, é “indispensável submeter todo o acervo documental e bancário a um rigoroso exame pericial forense para confrontar os aportes internacionais, a contabilidade da produtora brasileira e o lastro das despesas declaradas”.

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A PF pediu na quinta-feira a prorrogação do inquérito, alegando que a medida é “imprescindível à continuidade da apuração dos fatos”.

Uma das diligências pendentes é justamente a conclusão da perícia nos documentos da Go Up.