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Brasil

PF acionou Mendonça por dados do Coaf sobre autoridades que receberam de Vorcaro

Processo que perdeu sigilo não traz relatório completo de movimentações financeiras de políticos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 13h41 | Atualizado em 14 set 2026, 13h50
Homem de meia-idade, cabelo grisalho, usando toga preta, sentado em uma cadeira marrom, escrevendo com caneta azul em um papel. Ele está de perfil, com a boca franzida, em um ambiente formal de tribunal ou plenário. Há um copo dágua e um notebook à sua frente. Outras pessoas desfocadas aparecem ao fundo
O ministro André Mendonça, do STF  (Luiz Silveira/STF)
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PF acionou Mendonça por dados do Coaf sobre autoridades que receberam de Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

O ministro André Mendonça, do STF, tirou o sigilo nesta segunda-feira de um processo que trata de pagamentos realizados pelo Banco Master.

A medida atendeu a pedido do presidente da Corte, Edson Fachin, após pedido do ministro Alexandre de Moraes.

Na ação, a PF solicitou acesso à íntegra de um relatório do Coaf sobre movimentações de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao Master. O órgão não apresentou os nomes de autoridades com foro privilegiado.

Mendonça, contudo, não chegou a analisar o pedido, segundo a movimentação do processo no site do STF.

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A ação traz o relatório parcial do Coaf, com pagamentos à Igreja Batista da Lagoinha Belvedere e movimentações de empresas de Fabiano Zettel, cunhado e operador de Daniel Vorcaro.

A Lagoinha, por exemplo, recebeu 28,49 milhões de reais e gastou 28,61 milhões entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Do total recebido, 19,2 milhões vieram diretamente de Zettel.

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Também há registros de pagamentos de uma empresa de Zettel que comprou carros de luxo.

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