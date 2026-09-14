PF acionou Mendonça por dados do Coaf sobre autoridades que receberam de Vorcaro

O ministro André Mendonça, do STF, tirou o sigilo nesta segunda-feira de um processo que trata de pagamentos realizados pelo Banco Master.

A medida atendeu a pedido do presidente da Corte, Edson Fachin, após pedido do ministro Alexandre de Moraes.

Na ação, a PF solicitou acesso à íntegra de um relatório do Coaf sobre movimentações de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao Master. O órgão não apresentou os nomes de autoridades com foro privilegiado.

Mendonça, contudo, não chegou a analisar o pedido, segundo a movimentação do processo no site do STF.

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A ação traz o relatório parcial do Coaf, com pagamentos à Igreja Batista da Lagoinha Belvedere e movimentações de empresas de Fabiano Zettel, cunhado e operador de Daniel Vorcaro.

A Lagoinha, por exemplo, recebeu 28,49 milhões de reais e gastou 28,61 milhões entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Do total recebido, 19,2 milhões vieram diretamente de Zettel.

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Também há registros de pagamentos de uma empresa de Zettel que comprou carros de luxo.