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PF acha mensagens que citam ACM Neto e Rueda em articulações do Rei do Lixo

Ex-prefeito e presidente do União Brasil são suspeitos de indicar secretários para prefeitura de Belo Horizonte

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 13h30
Sede da Polícia Federal em Brasília
Sede da Polícia Federal em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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PF acha mensagens que citam ACM Neto e Rueda em articulações do Rei do Lixo Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal reuniu mensagens trocadas entre o empresário Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo, e o ex-prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman que mostram a influência do ex-prefeito de Salvador ACM Neto e do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, na administração da capital mineira.

A descoberta faz parte das investigações da Operação Overclean, que teve uma nova fase na quinta-feira para apurar suspeitas de irregularidades em contratos de Belo Horizonte.

O diálogo recuperado ocorreu em dezembro de 2024, após Fuad ser reeleito — ele morreu meses depois e o vice, Álvaro Damião, assumiu a prefeitura.

O então prefeito enviou a foto de uma anotação com o nome de suas secretarias municipais, de Combate à Fome e de Mobilidade Urbana, com a indicação de que cada uma contava com duas subsecretarias.

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“Escolhe”, disse a Moura.

O empresário respondeu que precisaria consultar os dois caciques do União Brasil: “Vou conversar com Rueda e Neto e falo com o senhor”.

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Em seguida, contudo, já demonstrou uma preferência: “Pode ser as duas mais educação e abrindo mão do governo? “.

Não há registro da resposta, mas desde abril daquele ano a secretaria de Educação já era comandada por Bruno Barral. Ele já tinha ocupado o mesmo posto na gestão de ACM Neto em Salvador.

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Barral foi afastado do cargo um ano depois, em abril do ano passado, pelo ministro Nunes Marques, do STF, como parte da Overclean. Na quinta, ele voltou a ser alvo de busca e apreensão.

Na primeira ocasião, ele era suspeito de irregularidades durante sua passagem pela prefeitura de Salvador. Agora, as suspeitas envolvem sua atuação em Belo Horizonte.

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