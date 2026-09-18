PF acha mensagens que citam ACM Neto e Rueda em articulações do Rei do Lixo

A Polícia Federal reuniu mensagens trocadas entre o empresário Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo, e o ex-prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman que mostram a influência do ex-prefeito de Salvador ACM Neto e do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, na administração da capital mineira.

A descoberta faz parte das investigações da Operação Overclean, que teve uma nova fase na quinta-feira para apurar suspeitas de irregularidades em contratos de Belo Horizonte.

O diálogo recuperado ocorreu em dezembro de 2024, após Fuad ser reeleito — ele morreu meses depois e o vice, Álvaro Damião, assumiu a prefeitura.

O então prefeito enviou a foto de uma anotação com o nome de suas secretarias municipais, de Combate à Fome e de Mobilidade Urbana, com a indicação de que cada uma contava com duas subsecretarias.

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“Escolhe”, disse a Moura.

O empresário respondeu que precisaria consultar os dois caciques do União Brasil: “Vou conversar com Rueda e Neto e falo com o senhor”.

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Em seguida, contudo, já demonstrou uma preferência: “Pode ser as duas mais educação e abrindo mão do governo? “.

Não há registro da resposta, mas desde abril daquele ano a secretaria de Educação já era comandada por Bruno Barral. Ele já tinha ocupado o mesmo posto na gestão de ACM Neto em Salvador.

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Barral foi afastado do cargo um ano depois, em abril do ano passado, pelo ministro Nunes Marques, do STF, como parte da Overclean. Na quinta, ele voltou a ser alvo de busca e apreensão.

Na primeira ocasião, ele era suspeito de irregularidades durante sua passagem pela prefeitura de Salvador. Agora, as suspeitas envolvem sua atuação em Belo Horizonte.