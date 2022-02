Petrópolis: buscas por desaparecidos continuam; tragédia deixou 152 mortos

As buscas por desaparecidos após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, continuam neste domingo, 20. Segundo o governo do Rio de Janeiro, além do Corpo de Bombeiros do estado há equipes de outros sete estados atuando nas buscas.

Até a noite deste sábado, a tragédia já havia deixado 152 mortos e 165 desaparecidos.

Estão atuando na região bombeiros do Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Nos próximos dias, equipes de outros oito estados — Rio Grande do Sul, Tocantins, Sergipe, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso, Alagoas e Paraná — devem chegar ao município.

A chuva deve continuar caindo na cidade nos próximos dias, segundo o Climatempo. Nesta segunda-feira, o volume de chuva previsto é de 50 mm.