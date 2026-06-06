A Petrobras meteu-se em mais uma disputa judicial nos Estados Unidos envolvendo corrupção. Desta vez, a estatal acusa a Murphy Oil Corp, sua parceira de negócios na operação do Golfo do México, de desvios de recursos.

A disputa central envolve alegações de que a parceira teria faturado indevidamente mais de 5 milhões de dólares — coisa de mais de 25 milhões de reais — em despesas não autorizadas.

Numa ação levada à Justiça do Texas, a estatal cita auditoria realizada em 2022, que teria identificado as cobranças indevidas.

Segundo a estatal, a Murphy Oil teria utilizado sua posição de controle para impedir correções financeiras e ignorar os questionamentos sobre os gastos ilícitos.

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A Petrobras busca agora o ressarcimento integral dos valores desviados que deveriam ser custeados exclusivamente pela operadora.