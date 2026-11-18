Uma petição que pede que à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e a academias para que adotem medidas para impedir que homens envolvidos em casos de violência contra a mulher pratiquem o esporte ultrapassou 16 mil assinaturas. A mobilização ocorre após o lutador de jiu-jitsu Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, agredir duas vizinhas em um condomínio na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no início deste mês. Ele está preso preventivamente.

O abaixo-assinado foi idealizado pela mestra Yvone Duarte, primeira mulher faixa-coral da história da modalidade. No texto, ela afirma que “o enfrentamento à violência contra as mulheres não é responsabilidade exclusiva do Estado ou das instituições”, mas “um compromisso coletivo, que exige a participação ativa de toda a sociedade, independentemente da função ou posição social de cada pessoa”.

“Nesse contexto, é importante reafirmar que o jiu-jitsu carrega em sua essência valores como proteção, disciplina, autocontrole, respeito, responsabilidade e cuidado com os mais vulneráveis, seja em razão de condições físicas, sociais ou emocionais. Mais do que uma modalidade esportiva, o jiu-jitsu deve ser reconhecido como uma prática que ensina o uso ético e responsável da força”, diz a petição.

“Não por acaso, milhares de mulheres procuram o jiu-jitsu como instrumento de autodefesa, fortalecimento pessoal, desenvolvimento da autoconfiança e ampliação de sua segurança. A conduta desse indivíduo representa exatamente o oposto dos princípios que orientam a arte suave. Em vez de proteção, ofereceu agressão. Em vez de segurança, espalhou medo. Em vez de autocontrole, praticou violência. Aproveitou-se de sua superioridade física para espancar e ferir mulheres”, acrescentou, relembrando o caso na Tijuca.

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A campanha, então, demanda que academias, federações e a CBJJ impeçam que Lucas participe de qualquer atividade relacionada à modalidade; acompanhe a evolução da legislação e ajude a fortalecer mecanismos disciplinares, de forma a impossibilitar que homens violentos permaneçam em espaços dedicados ao jiu-jitsu; estabeleça normas claras de condutas; promova formação continuada para professores e gestores; ofereça cursos sobre prevenção e enfrentamento à violência de gênero; e adote códigos disciplinares rigorosos, com o objetivo de responsabilizar e afastar atletas que não tenham comportamentos compatíveis com os princípios do esporte.

“O jiu-jitsu deve ser referência na promoção dos direitos humanos, da proteção das mulheres e da cultura do respeito. Como instrumento de defesa, segurança e desenvolvimento pessoal, não pode servir de abrigo para agressores nem conviver com práticas que contrariem seus valores fundamentais”, conclui o pedido.

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Caso na Tijuca

Testemunhas relataram à Polícia Civil que Lucas invadiu um apartamento no terceiro andar e agrediu uma idosa de 81 anos, identificada como dona Célia. Ela sofreu um traumatismo cranioencefálico. Dilva Barbosa, uma vizinha, ouviu gritos e pedidos de socorro e foi até o imóvel. Ao chegar no andar, encontrou Lucas já na porta no elevador e também foi agredida.

Câmeras de segurança registraram o ataque covarde. Uma sequência de socos, cotoveladas e um “mata-leão” derrubam a mulher. Com a vítima caída, ele bate várias vezes a cabeça dela no chão. Depois deixa o elevador aos gritos. Ele também teria ameaçado de morte os moradores do condomínio.

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Devido a comportamentos violentos, Lucas foi expulso de uma academia de artes marciais em Vila Isabel, na Zona Norte, no ano passado. Um dia após as agressões, outro centro de treinamento encerrou o vínculo com ele. Na semana passada, a Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão temporária do lutador, que deve responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.