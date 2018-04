Brasileiros relatam tremor de terra em vários estados

Moradores de diversas cidades do Brasil sentiram tremores de terra na manhã desta segunda-feira. Trata-se de reflexos de um terremoto de magnitude 6,8 na Escala Richter registrado às 10h43 na Bolívia. De acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o abalo sísmico foi sentido nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil.

Prédios de Brasília e da região central de São Paulo foram evacuados por medida de precaução. Não há relatos de feridos. O tremor rapidamente tornou-se o assunto mais comentado do Twitter. Usuários da rede social postaram depoimentos e fotos do abalo.

São Paulo

O abalo foi sentido em diversos bairros da capital paulista, dos arredores da Avenida Paulista até a Zona Leste, e em outras cidades do estado.

#terremoto sensação horrível balançou legal na Paulista, todo prédio evacuado. pic.twitter.com/ZMlFXKhF1D — Adalberto Olegario (@agolegario) April 2, 2018

#Terremoto tremor aqui na região da Paulista, 15° andar tremeu tudo |: — Bruno Pires Viveiros (@pires_viveiros) April 2, 2018

Terremoto na paulista eu fui eu tava — amanda ramalho (@amandaramalhos) April 2, 2018

Prédio tremeu muito aqui em São Bernardo do Campo. Terremoto de 6.7 na Bolívia. #terremoto #earthquake — Felipe Szatkowski (@felipe_ud) April 2, 2018

Brasília

Em Brasília, prédios foram evacuados.

Tremor sentido em vários locais no Brasil, sentido também em Brasília no Ministério da Justiça! #tremor #terremoto pic.twitter.com/DpZt1aii8o — Matheus (@TovskiBR) April 2, 2018

Teve um pequeno #terremoto em Brasília a 20 minutos atrás. Tremeu de leve pelo menos aqui na região do aeroporto e no Setor Comercial Sul!#TerremotoEmBrasilia — Elton Rodrigues (@elton2arq) April 2, 2018

Minas Gerais

Houve também relatos em Araxá, no interior de Minas Gerais.

#terremoto foi na Bolívia mas o tremor chegou em Araxá MG, no centro comercial saiu todo mundo correndo! — Thays Garcia (@Thabaty_) April 2, 2018

Paraná

Internautas reportaram tremor de terra em Cascavel, no interior do Paraná.

Tremeu o prédio onde eu trabalho, e eu achando que era labirintite. #terremoto #Cascavel — DΛNi (@DanielyPaz) April 2, 2018