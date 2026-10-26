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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
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Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
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PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
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Brasil

Pesquisas x votação: compare o que mostrou cada instituto com o resultado das urnas

Dos nove levantamentos divulgados às vésperas do segundo turno, apenas a sondagem Vox acertou a vitória eleitoral de Lula

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 11h36 | Atualizado em 26 out 2026, 12h15
Montagem de dois políticos: à esquerda, Lula, com barba e cabelos grisalhos, terno cinza e gravata vermelha, boca entreaberta; à direita, um homem de cabelos escuros, terno preto e gravata azul, falando ao microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e o senador Flávio Bolsonaro (PL) (Edilson Rodrigues/Ton Molina/Agência Senado)
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Pesquisas x votação: compare o que mostrou cada instituto com o resultado das urnas Priorize VEJA no Google

No último domingo, 25, o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) foi reeleito com 51,79% dos votos válidos. Seu rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pontuou 48,21% dos votos válidos nas urnas.

O resultado desafiou o que mostravam os principais institutos de pesquisa eleitoral do país. Dentre nove levantamentos divulgados na semana do segundo turno, oito indicavam vitória de Flávio Bolsonaro — apenas a sondagem Vox Radar acertou a projeção de reeleição de Lula.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Desconsiderando a margem de erro, que variou entre 1 e 2,2 pontos percentuais (pp) conforme o instituto, quase todos os levantamentos erraram consideravelmente as projeções de resultado final nas urnas. A pesquisa Vox chegou mais perto de acertar o placar final, com diferença de 1,19 ponto na estimativa, enquanto a maior “bola fora” foi da Gerp, que destoou quase 3,8 pontos da apuração real da votação.

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Confira, a seguir, uma comparação entre as projeções das principais pesquisas epublicadas na reta final da campanha presidencial, e o quanto cada uma se afastou do resultado final do segundo turno:

Pesquisa Previsão para Lula Diferença para Lula Previsão para Flávio Diferença para Flávio
Gerp 48,00% -3,79 p.p. 52,00% +3,79 p.p.
Veritá 48,44% -3,35 p.p. 51,56% +3,35 p.p.
Datafolha 49,00% -2,79 p.p. 51,00% +2,79 p.p.
Quaest 49,00% -2,79 p.p. 51,00% +2,79 p.p.
AtlasIntel 49,20% -2,59 p.p. 50,80% +2,59 p.p.
CNT/MDA 49,30% -2,49 p.p. 50,70% +2,49 p.p.
BTG/Nexus 49,50% -2,29 p.p. 50,50% +2,29 p.p.
Futura 49,90% -1,89 p.p. 50,10% +1,89 p.p.
Vox 50,60% -1,19 p.p. 49,40% +1,19 p.p.

Os votos válidos excluem do cálculo os votos brancos e nulos, que somaram 3,24% no segundo turno realizado ontem. Já as abstenções — isto é, a parcela do eleitorado que não compareceu às urnas — chegaram a 19,22% do total, o que equivale a um recuo em relação aos 21,08% ausentes à votação de domingo.

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