Pesquisas x votação: compare o que mostrou cada instituto com o resultado das urnas

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Lula foi reeleito presidente com 51,79% dos votos, contrariando a maioria das pesquisas eleitorais que apontavam vitória de Flávio Bolsonaro. Apenas o instituto Vox Radar previu corretamente o resultado. Entenda a discrepância entre as projeções e o placar final das urnas.

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No último domingo, 25, o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) foi reeleito com 51,79% dos votos válidos. Seu rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pontuou 48,21% dos votos válidos nas urnas.

O resultado desafiou o que mostravam os principais institutos de pesquisa eleitoral do país. Dentre nove levantamentos divulgados na semana do segundo turno, oito indicavam vitória de Flávio Bolsonaro — apenas a sondagem Vox Radar acertou a projeção de reeleição de Lula.

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Desconsiderando a margem de erro, que variou entre 1 e 2,2 pontos percentuais (pp) conforme o instituto, quase todos os levantamentos erraram consideravelmente as projeções de resultado final nas urnas. A pesquisa Vox chegou mais perto de acertar o placar final, com diferença de 1,19 ponto na estimativa, enquanto a maior “bola fora” foi da Gerp, que destoou quase 3,8 pontos da apuração real da votação.

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Confira, a seguir, uma comparação entre as projeções das principais pesquisas epublicadas na reta final da campanha presidencial, e o quanto cada uma se afastou do resultado final do segundo turno:

Pesquisa Previsão para Lula Diferença para Lula Previsão para Flávio Diferença para Flávio Gerp 48,00% -3,79 p.p. 52,00% +3,79 p.p. Veritá 48,44% -3,35 p.p. 51,56% +3,35 p.p. Datafolha 49,00% -2,79 p.p. 51,00% +2,79 p.p. Quaest 49,00% -2,79 p.p. 51,00% +2,79 p.p. AtlasIntel 49,20% -2,59 p.p. 50,80% +2,59 p.p. CNT/MDA 49,30% -2,49 p.p. 50,70% +2,49 p.p. BTG/Nexus 49,50% -2,29 p.p. 50,50% +2,29 p.p. Futura 49,90% -1,89 p.p. 50,10% +1,89 p.p. Vox 50,60% -1,19 p.p. 49,40% +1,19 p.p.

Os votos válidos excluem do cálculo os votos brancos e nulos, que somaram 3,24% no segundo turno realizado ontem. Já as abstenções — isto é, a parcela do eleitorado que não compareceu às urnas — chegaram a 19,22% do total, o que equivale a um recuo em relação aos 21,08% ausentes à votação de domingo.