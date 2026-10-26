Pesquisas x votação: compare o que mostrou cada instituto com o resultado das urnas
Dos nove levantamentos divulgados às vésperas do segundo turno, apenas a sondagem Vox acertou a vitória eleitoral de Lula
No último domingo, 25, o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) foi reeleito com 51,79% dos votos válidos. Seu rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pontuou 48,21% dos votos válidos nas urnas.
O resultado desafiou o que mostravam os principais institutos de pesquisa eleitoral do país. Dentre nove levantamentos divulgados na semana do segundo turno, oito indicavam vitória de Flávio Bolsonaro — apenas a sondagem Vox Radar acertou a projeção de reeleição de Lula.
Desconsiderando a margem de erro, que variou entre 1 e 2,2 pontos percentuais (pp) conforme o instituto, quase todos os levantamentos erraram consideravelmente as projeções de resultado final nas urnas. A pesquisa Vox chegou mais perto de acertar o placar final, com diferença de 1,19 ponto na estimativa, enquanto a maior “bola fora” foi da Gerp, que destoou quase 3,8 pontos da apuração real da votação.
Confira, a seguir, uma comparação entre as projeções das principais pesquisas epublicadas na reta final da campanha presidencial, e o quanto cada uma se afastou do resultado final do segundo turno:
|Pesquisa
|Previsão para Lula
|Diferença para Lula
|Previsão para Flávio
|Diferença para Flávio
|Gerp
|48,00%
|-3,79 p.p.
|52,00%
|+3,79 p.p.
|Veritá
|48,44%
|-3,35 p.p.
|51,56%
|+3,35 p.p.
|Datafolha
|49,00%
|-2,79 p.p.
|51,00%
|+2,79 p.p.
|Quaest
|49,00%
|-2,79 p.p.
|51,00%
|+2,79 p.p.
|AtlasIntel
|49,20%
|-2,59 p.p.
|50,80%
|+2,59 p.p.
|CNT/MDA
|49,30%
|-2,49 p.p.
|50,70%
|+2,49 p.p.
|BTG/Nexus
|49,50%
|-2,29 p.p.
|50,50%
|+2,29 p.p.
|Futura
|49,90%
|-1,89 p.p.
|50,10%
|+1,89 p.p.
|Vox
|50,60%
|-1,19 p.p.
|49,40%
|+1,19 p.p.
Os votos válidos excluem do cálculo os votos brancos e nulos, que somaram 3,24% no segundo turno realizado ontem. Já as abstenções — isto é, a parcela do eleitorado que não compareceu às urnas — chegaram a 19,22% do total, o que equivale a um recuo em relação aos 21,08% ausentes à votação de domingo.