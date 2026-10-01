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Brasil

Pesquisas no Google sobre como anular o voto disparam às vésperas da eleição

Sondagens indicam que até 5% dos eleitores pretendem invalidar o voto para presidente no primeiro turno, que ocorre no próximo domingo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 09h58 | Atualizado em 1 out 2026, 10h50
Dedo com esmalte vermelho pressionando o botão verde CONFIRMA de uma urna eletrônica. Acima, teclado numérico com números em braile. À esquerda, botões BRANCO e CORRIGE
Urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras (Roberto Jayme/TSE)
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Pesquisas no Google sobre como anular o voto disparam às vésperas da eleição Priorize VEJA no Google

Enquanto Lula e Flávio Bolsonaro travam uma batalha acirrada pela liderança e os candidatos da terceira via disputam arduamente o terceiro lugar no pódio presidencial, parte dos brasileiros já se prepara para não votar em ninguém no próximo domingo, 4. As pesquisas no Google sobre como votar nulo ou em branco dispararam mais de 5. 000% nas últimas duas semanas, conforme dados da própria plataforma.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora termos específicos buscados na plataforma, as pesquisas por “como eu voto em branco” começaram a aumentar em 21 de setembro e atingiram o pico do último mês na última quarta-feira, 30. As expressões “voto branco” e “voto nulo” também ganharam tração no mesmo período, chegando ao ápice na terça-feira, 29.

Nos últimos três meses, também se destacam buscas sobre a diferença entre votos brancos e nulos, e as dúvidas sobre quem é beneficiado nestes casos. Na prática, brancos e nulos são computados como votos inválidos e não influenciam diretamente os resultados — a distinção é apenas se o eleitor usa o botão “Branco” na urna eletrônica ou digita um número que não representa nenhum candidato.

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A ferramenta Google Trends não mede o número absoluto de pesquisas por termos no Google. Em vez disso, o sistema considera a variação de buscas sobre uma palavra ou frase em determinado período e a divide pelo total de todas as pesquisas, apresentando os resultados em uma escala que vai de 0 (interesse estatisticamente irrelevante) a 100 (ápice do interesse no intervalo analisado).

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Votos brancos e nulos giram em torno de 5%, segundo pesquisas recentes

Às vésperas do primeiro turno, uma parcela significativa do eleitorado sinaliza que não pretende votar em nenhum candidato para o Planalto. A pesquisa Real Time Big Data publicada nesta quinta-feira, 1º, indica 3% de intenções de voto nulo ou em branco; já o levantamento Quaest divulgado no início da semana projeta que 5% dos votos serão inválidos na corrida presidencial.

No primeiro turno de 2022, votos brancos e nulos para presidente representaram 4,4% do total, o equivalente a mais de 5,4 milhões de eleitores. Em meio à forte polarização entre PT e PL que permeia a política desde então, há chances de que o número de votos inválidos cresça em 2026 — apesar do amplo leque de presidenciáveis, que conta com treze candidatos, parte do eleitorado pode anular o voto por não se sentir representado pelos principais rivais (Lula e Flávio Bolsonaro) e ver poucas chances de vitória dos demais competidores.

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