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Brasil

Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país

Levantamentos da Quaest mostram cenários diferentes entre os dois candidatos nas duas etapas da disputa

Por Redação 29 set 2026, 20h46
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país Priorize VEJA no Google

As pesquisas mais recentes da Quaest, divulgadas nesta terça-feira (29), mostram como está a disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos três maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os levantamentos apontam Flávio numericamente à frente de Lula no primeiro turno em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto o petista lidera em Minas Gerais. No segundo turno, Flávio aparece à frente em São Paulo e no Rio, enquanto há empate técnico em Minas.

Como está a disputa em São Paulo?

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 36% das intenções de voto, contra 30% de Lula. A diferença é de 6 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

No segundo turno, Flávio marca 43%, enquanto Lula registra 35%. A distância entre os dois chega a 8 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores paulistas entre 25 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob o número BR-05155/2026.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, Lula aparece com 35% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro. A distância é de 4 pontos percentuais a favor do petista. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No segundo turno, Lula aparece com 41%, contra 40% de Flávio Bolsonaro. A diferença é de 1 ponto percentual a favor do petista, também dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

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A pesquisa ouviu 1.506 eleitores mineiros entre 25 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento está registrado sob o número BR-05155/2026.

Como está a disputa no Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 38% contra 31%. A diferença é de 7 pontos percentuais a favor do candidato do PL. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, a distância supera esse intervalo.

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No segundo turno, Flávio marca 44%, enquanto Lula registra 34%. A distância entre os dois chega a 10 pontos percentuais a favor de Flávio Bolsonaro.

A Quaest entrevistou 1.302 eleitores fluminenses entre 25 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob o número BR-03534/2026.

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