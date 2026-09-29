Pesquisas mostram a distância entre Lula e Flávio nos três maiores colégios eleitorais do país

As pesquisas mais recentes da Quaest, divulgadas nesta terça-feira (29), mostram como está a disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos três maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os levantamentos apontam Flávio numericamente à frente de Lula no primeiro turno em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto o petista lidera em Minas Gerais. No segundo turno, Flávio aparece à frente em São Paulo e no Rio, enquanto há empate técnico em Minas.

Como está a disputa em São Paulo?

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 36% das intenções de voto, contra 30% de Lula. A diferença é de 6 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

No segundo turno, Flávio marca 43%, enquanto Lula registra 35%. A distância entre os dois chega a 8 pontos percentuais a favor do candidato do PL.

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores paulistas entre 25 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob o número BR-05155/2026.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está a disputa em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, Lula aparece com 35% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro. A distância é de 4 pontos percentuais a favor do petista. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No segundo turno, Lula aparece com 41%, contra 40% de Flávio Bolsonaro. A diferença é de 1 ponto percentual a favor do petista, também dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Continua após a publicidade

A pesquisa ouviu 1.506 eleitores mineiros entre 25 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. O levantamento está registrado sob o número BR-05155/2026.

Como está a disputa no Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no primeiro turno, com 38% contra 31%. A diferença é de 7 pontos percentuais a favor do candidato do PL. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, a distância supera esse intervalo.

Continua após a publicidade

No segundo turno, Flávio marca 44%, enquanto Lula registra 34%. A distância entre os dois chega a 10 pontos percentuais a favor de Flávio Bolsonaro.

A Quaest entrevistou 1.302 eleitores fluminenses entre 25 e 28 de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob o número BR-03534/2026.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.