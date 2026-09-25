Pesquisas eleitorais, relação de Alcolumbre com Vorcaro, greve dos Correios e mais destaques desta sexta-feira
Além disso, o Brasil enfrenta a Austrália no primeiro amistoso pós-Copa, o tempo muda em São Paulo e o IBGE divulga a prévia da inflação de setembro
A reta final da eleição presidencial segue marcada por pouca distância entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. No Datafolha divulgado nesta quinta-feira, 24, Lula aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 36% do senador. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, o instituto aponta empate técnico no limite. Numa eventual disputa direta, o placar é de 47% para o presidente e 45% para Flávio, também sem diferença estatisticamente significativa.
A Real Time Big Data trouxe quadro semelhante. Lula registra 41% no primeiro turno, diante de 37% de Flávio; Augusto Cury e Renan Santos têm 6% cada. Na simulação entre os dois primeiros colocados, o senador aparece com 45% e o presidente, com 44%, dentro da margem de erro de 2 pontos. O instituto ouviu 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro.
O Datafolha também atualizou as disputas pelos governos dos três maiores colégios eleitorais. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem 50%, ante 30% de Fernando Haddad. Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo marca 40%, contra 15% de Patrus Ananias. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes soma 43% num cenário com Anthony Garotinho, enquanto Douglas Ruas registra 30%.
O que a capa de VEJA revela sobre Alcolumbre e Vorcaro?
A nova edição de VEJA traz mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro que, segundo reportagem da revista, mostram uma relação próxima entre o ex-banqueiro e Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado e do Congresso Nacional. Nas conversas obtidas por VEJA, os dois trocam manifestações de amizade e Vorcaro aparece recorrendo ao senador em diferentes situações. Alcolumbre exerce a Presidência do Senado no biênio 2025-2027.
A reportagem também relaciona essas mensagens a episódios da tramitação política do caso Master, entre eles a ausência de avanço de uma CPI sobre o banco e pedidos de informações envolvendo o Senado. As conclusões sobre eventual irregularidade não estão estabelecidas no material; o que a reportagem apresenta são diálogos e episódios políticos que, segundo VEJA, ajudam a dimensionar a proximidade entre Alcolumbre e Vorcaro.
Quando os Correios voltam a funcionar normalmente?
Os funcionários dos Correios em São Paulo decidiram encerrar a paralisação iniciada em 10 de setembro e retomam o trabalho nesta sexta-feira, 25. A greve tinha entre suas reivindicações recomposição salarial, preservação de benefícios e mudanças relacionadas ao plano de saúde. Segundo o Sintect-SP, sindicatos de outros estados também devem deliberar sobre o fim do movimento.
O encerramento ocorre depois de o Tribunal Superior do Trabalho considerar a greve não abusiva e permitir a compensação dos dias parados. O atendimento e as operações devem ser retomados de forma gradual conforme a normalização das unidades atingidas.
O que o IPCA-15 pode mostrar sobre a inflação?
O IBGE divulga às 9h a prévia da inflação de setembro. No mês anterior, o IPCA-15 havia recuado 0,40%. Para setembro, a projeção indicada no material é de alta de 0,53%. Em 12 meses, a última leitura acumulava avanço de 4,24%, enquanto a expectativa de mercado citada para a nova divulgação é de 4,30%.
O que esperar de Austrália x Brasil?
A seleção brasileira enfrenta a Austrália nesta sexta-feira, às 7h, em Townsville, no primeiro compromisso depois da Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti inicia um processo de renovação da equipe, com apenas nove jogadores do último Mundial entre os convocados. Matheuzinho e Vitor Reis devem estrear pela seleção principal, enquanto Estêvão retorna ao time.
O ataque previsto reúne Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior. As duas seleções voltarão a se enfrentar na terça-feira, 29, em Brisbane, antes de o Brasil seguir para um amistoso contra a Índia em outubro.
A chuva dá uma trégua em São Paulo?
A sexta-feira deve marcar uma mudança no padrão do tempo em São Paulo. Segundo o Climatempo, as instabilidades perdem força e os períodos de sol aumentam, com máxima prevista de 27°C na capital. Ainda pode chover de forma fraca e localizada durante a tarde, mas os volumes tendem a ser baixos.
No estado, a precipitação fica mais concentrada no leste, litoral, norte e nordeste paulista. Depois de vários dias de temperaturas baixas e chuva frequente, a tendência é de elevação dos termômetros e redução das áreas de instabilidade.
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