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Brasil

Pesquisas eleitorais na reta final, nova decisão sobre Nossa Senhora e mais destaques desta terça

Mercado acompanha dados de desemprego, EUA e Irã continuam negociações e São Paulo pode ter calor e chuva

Por Da Redação 29 set 2026, 08h16
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro: Datafolha mede a disputa presidencial nesta sexta, 21 (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisas eleitorais na reta final, nova decisão sobre Nossa Senhora e mais destaques desta terça Priorize VEJA no Google

A cinco dias do primeiro turno, a nova rodada da AtlasIntel mantém a corrida presidencial apertada. Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 45,3% das intenções de voto, ante 42,2% de Flávio Bolsonaro. Em uma eventual disputa direta entre os dois, o senador registra 47,7% e o presidente, 47,6%, diferença de apenas 0,1 ponto percentual e dentro da margem de erro de 1 ponto. O instituto ouviu 5.005 eleitores entre 23 e 28 de setembro.

Em São Paulo, a Real Time Big Data mostra Tarcísio de Freitas com 53% das intenções de voto para o governo estadual, contra 39% de Fernando Haddad. A disputa pelo Senado também entra na reta final com uma nova configuração após a desistência de Ricardo Salles.

O calendário eleitoral ainda prevê novas pesquisas nesta terça-feira. A AtlasIntel deve apresentar números de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro às 9h. O Real Time Big Data tem rodadas previstas no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul às 7h, além do Paraná às 8h.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como avança a tensão entre STF e TSE?

O embate em torno das decisões eleitorais ganhou um novo capítulo depois de Luiz Fux suspender uma ordem de Flávio Dino e restabelecer a determinação para que plataformas retirem publicações envolvendo um boato sobre Flávio Bolsonaro e Nossa Senhora Aparecida. Fux deu prazo de 24 horas para o cumprimento e encaminhou o caso para análise do plenário do Supremo.

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Em outra frente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, sugeriu ao presidente do STF, Edson Fachin, a criação de um mecanismo específico para o encaminhamento de ações urgentes relacionadas ao processo eleitoral. A proposta busca reduzir o risco de decisões simultâneas ou conflitantes entre as duas Cortes durante a reta final da campanha.

O que os novos dados podem revelar sobre o mercado de trabalho?

A agenda econômica desta terça-feira traz os números mais recentes do desemprego, divulgados pelo IBGE. A expectativa do Bradesco é de manutenção da taxa em 5,3%.

Ao longo do dia, o Ministério do Trabalho e Emprego também divulga o Caged, que acompanha a criação de empregos com carteira assinada. A projeção é de continuidade da moderação no ritmo de abertura de vagas formais.

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O que está em jogo nas negociações entre Estados Unidos e Irã?

Donald Trump negou ter oferecido redução de sanções ou liberação de recursos iranianos como contrapartida nas negociações com Teerã. As conversas ocorrem em meio às tentativas de encontrar uma saída para a crise envolvendo o Estreito de Ormuz.

O governo iraniano afirma aguardar uma resposta americana à proposta apresentada para a reabertura da rota marítima. Entre os pontos discutidos estão um cessar-fogo regional temporário e questões relacionadas aos ativos do país mantidos no exterior.

Como fica o tempo em São Paulo nesta terça-feira?

São Paulo terá uma terça-feira marcada pela combinação de calor intenso e risco de chuva forte. A temperatura pode chegar aos 34°C na capital, mas o aumento da umidade e das instabilidades favorece pancadas mais intensas ao longo do dia, com possibilidade de temporais em diferentes pontos do estado. O cenário exige atenção sobretudo durante a tarde e a noite, quando as condições para chuva ganham força.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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