Pesquisa: Witzel e Doria têm melhor aprovação que Bolsonaro no coronavírus

Uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, 8, pelo jornal “Folha de S.Paulo”, revela que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem apenas 33% de bom ou ótimo de aprovação por sua atuação contra o coronavírus em todo o país. O desempenho de seus dois principais adversários políticos é melhor nos respectivos estados. Os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e o de São Paulo, João Doria (PSDB), possuem 55% e 51%.

A amostra foi realizada entre 1º e 3 de abril e ouviu 528 moradores do estado de São Paulo e 512 moradores do estado do Rio de Janeiro. As entrevistas foram feitas por telefone devido à pandemia da Covid-19. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, em cada estado.

Bolsonaro registrou ainda uma reprovação de 39% na pesquisa nacional. Outros 25% dos brasileiros acham que a atuação do presidente é regular. Além disso, 2% não sabem ou não responderam. No levantamento anterior, divulgado no dia 23 de março, a aprovação de Bolsonaro era de 35%, ou seja, dois pontos percentuais a mais, e a reprovação era de 33%.

No caso de Witzel, a reprovação (ruim ou péssimo) é de 17% no estado do Rio. A pesquisa revela também que 24% dos fluminenses avaliam como regular e 3% não sabem, segundo o Datafolha. Já Doria foi reprovado por 19% da população do estado de São Paulo. Outros 27% acham regular e 4% não sabem.

Confira os números

Bolsonaro no país:

Ótimo ou bom – 33%

Regular – 25%

Ruim ou péssimo – 39%

Não sabe ou não respondeu – 2%

Avaliação de Bolsonaro no Rio

Ótimo ou bom – 34%

Regular – 25%

Ruim ou péssimo – 39%

Não sabe – 2%

Avaliação de Bolsonaro em São Paulo

Ótimo ou bom – 28%

Regular – 25%

Ruim ou péssimo – 43%

Não sabe: 4%

Witzel no Rio de Janeiro

Ótimo ou bom – 55%

Regular – 24%

Ruim ou péssimo – 17%

Não sabe – 3%

Doria em São Paulo

Ótimo ou bom – 51%

Regular – 27%

Ruim ou péssimo – 19%

Não sabe – 4%