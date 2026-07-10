Pesquisa revela estrago de imagem da Fifa, após interferência de Trump na Copa do Mundo

Uma crise de reputação de proporções globais. Assim pode ser definido o episódio em que a Fifa anulou o cartão vermelho dado a um atacante dos Estados Unidos, após o chefe da entidade ter sido cobrado, por telefone, pelo presidente Donald Trump.

Um levantamento da Ativaweb Datalab traduz em números o impacto do chamado “escândalo Balogun” e de outras polêmicas envolvendo a organização da Copa do Mundo de 2026 na credibilidade da entidade máxima do futebol.

Em 29 dias, o torneio esteve no centro de mais de 254 milhões de menções públicas, em oito plataformas digitais. Entre todas as manifestações analisadas, 78,4% apresentaram sentimento negativo sobre a Fifa e a condução institucional da competição.

Já 11,6% demonstraram apoio às decisões contestadas de arbitragem e 10% corresponderam à cobertura jornalística e institucional dos episódios.

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O estudo mostra que o debate negativo sobre a Fifa ultrapassou os limites do esporte. Casos envolvendo arbitragem, o episódio Balogun, as declarações do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, as críticas ao árbitro brasileiro Raphael Claus, as discussões sobre Egito e Cabo Verde e, posteriormente, as notícias sobre investigações envolvendo a Associação do Futebol Argentino passaram a ser interpretados por milhões de pessoas como parte de uma única narrativa de perda de credibilidade da Fifa.

Outro dado que chama atenção é a internacionalização da crise. A repercussão envolveu pelo menos 15 países, tendo como principais polos de discussão Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Reino Unido, Egito, Espanha, França e Suíça, demonstrando que a crise rapidamente ultrapassou fronteiras esportivas e tornou-se um debate global sobre governança, transparência e integridade institucional.

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A pesquisa também identificou uma transformação inédita no comportamento das redes sociais. Nos primeiros dias da Copa, as conversações estavam concentradas em resultados, seleções e desempenho dos atletas. Com o avanço das polêmicas, o debate migrou para temas como manipulação, corrupção, interferência política, favorecimento esportivo e credibilidade institucional.

Expressões como “Fifa vendida”, “Copa comprada”, “Tem que cancelar essa Copa”, “Roubaram o Egito” e “A Fifa perdeu a credibilidade” passaram a dominar os comentários espontâneos dos usuários.

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Para Alek Maracajá, fundador da Ativaweb DataLab, o principal impacto da crise não aconteceu dentro de campo. “A Copa de 2026 mostrou que reputações são construídas e destruídas em tempo real. Os dados revelam que a principal disputa deixou de ser pelo título mundial e passou a ser pela confiança do público. Quando milhões de pessoas deixam de discutir partidas e começam a questionar a legitimidade de uma instituição, estamos diante de uma crise reputacional de escala global”, diz Maracajá.