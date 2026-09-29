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O dado inédito na nova pesquisa Quaest sobre o Senado em Minas Gerais

Domingos Sávio (PL) aparece pela primeira vez numericamente à frente dos demais postulantes

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 17h55 | Atualizado em 29 set 2026, 18h01
Marília Campos, Domingos Sávio, Aécio e Viana se distanciaram de Aro
Marília Campos, Domingos Sávio, Aécio e Viana se distanciaram de Aro (Luci Sallum - PMC / Kayo Magalhães / Michel Jesus / Jonas Pereira / Carlos Moura/Agência Senado)
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O dado inédito na nova pesquisa Quaest sobre o Senado em Minas Gerais Priorize VEJA no Google

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra um cenário de empate entre quatro candidatos que concorrem ao Senado Federal por Minas Gerais. Segundo os números, Domingos Sávio (PL) aparece numericamente na liderança pela primeira vez. Depois, aparecem Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB). Diante da margem de erro em três pontos percentuais, para mais ou para menos, os quatro postulantes estão tecnicamente empatados. Os números do levantamento são:

  • Domingos Sávio (PL): 14%
  • Marília Campos (PT): 13%
  • Carlos Viana (PSD): 12%
  • Aécio Neves (PSDB): 12%
  • Marcelo Aro (PP): 6%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4%
  • Áurea Carolina (PSOL): 4%
  • Ana Luiza do MLB (UP): 0
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 0
  • Carlin Moura (Avante): 0
  • Fidélis Alcântara (UP): 0
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 0
  • Manoel Carvalho (MDB): 0
  • Tião Pessoa (PCO): 0
  • Victória Mello Vic (PSTU): 0
  • Indecisos: 18%
  • Branco/ Nulo/ Não vai votar: 17%

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça foi encomendada pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores a partir dos 16 anos entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.

Pesquisa Quaest também divulgou pesquisa para o governo mineiro. De acordo com os números, Cleitinho Azevedo (Republicanos) continua na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais no primeiro turno. Na sequência, aparece Patrus Ananias (PT), potencial adversário do senador em eventual segundo turno em território mineiro.

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