O dado inédito na nova pesquisa Quaest sobre o Senado em Minas Gerais

Ler Resumo





Uma nova pesquisa Quaest revela um cenário de empate técnico na disputa pelo Senado em Minas Gerais, com Domingos Sávio (PL) numericamente à frente pela primeira vez. Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB) seguem de perto. O levantamento, encomendado pela TV Globo, ouviu mais de 1.500 eleitores. Cleitinho Azevedo lidera para o governo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra um cenário de empate entre quatro candidatos que concorrem ao Senado Federal por Minas Gerais. Segundo os números, Domingos Sávio (PL) aparece numericamente na liderança pela primeira vez. Depois, aparecem Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB). Diante da margem de erro em três pontos percentuais, para mais ou para menos, os quatro postulantes estão tecnicamente empatados. Os números do levantamento são:

Domingos Sávio (PL): 14%

Marília Campos (PT): 13%

Carlos Viana (PSD): 12%

Aécio Neves (PSDB): 12%

Marcelo Aro (PP): 6%

Marco Antônio Superman (Novo): 4%

Áurea Carolina (PSOL): 4%

Ana Luiza do MLB (UP): 0

Arcanjo Pimenta (MDB): 0

Carlin Moura (Avante): 0

Fidélis Alcântara (UP): 0

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0

Juiz Ramon Moreira (DC): 0

Manoel Carvalho (MDB): 0

Tião Pessoa (PCO): 0

Victória Mello Vic (PSTU): 0

Indecisos: 18%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 17%

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça foi encomendada pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores a partir dos 16 anos entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.

Pesquisa Quaest também divulgou pesquisa para o governo mineiro. De acordo com os números, Cleitinho Azevedo (Republicanos) continua na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais no primeiro turno. Na sequência, aparece Patrus Ananias (PT), potencial adversário do senador em eventual segundo turno em território mineiro.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral