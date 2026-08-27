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Brasil

Pesquisa Quaest na Bahia mostra ampla vantagem de Lula contra Flávio Bolsonaro

Em cenário com Pablo Marçal, petista sobe dentro da margem de erro, segundo números divulgados nesta quinta-feira, 27

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 20h38 | Atualizado em 27 ago 2026, 20h54
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, com ampla vantagem contra o principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), entre os eleitores da Bahia. De acordo com os números, o petista aparece com 50% das intenções de voto, enquanto o senador carioca tem 17%.

Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante), ambos com 4% das intenções de voto. Rui Costa Pimenta (PCO) aparece com 2%. Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP), têm 1% cada. Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Os indecisos somam 12%, enquanto branco, nulo ou não vai votar representam 8%.

A pesquisa também considerou um segundo cenário com o empresário Pablo Marçal (PRTB). Com ele na disputa, Lula aparece com 53% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 16%. Cury e Caiado somam 3% cada. Marçal tem 2%, Pimenta, Renan e Zema, 1% cada. Samara,  Costa, Clariana, Hertz e Grassi não pontuaram. Indecisos neste cenário somam 13%. Branco, nulo e não vai votar somam 7%.

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O levantamento foi encomendado pela TV Bahia, afiliada da Globo. O instituto Quaest ouviu 900 pessoas a partir dos 16 anos, entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BA-06206/2026.

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A Quaest também perguntou aos entrevistados como avaliam o governo de Lula. Para 59%, o governo está aprovado, enquanto 36% desaprovam. Não sabem ou não responderam, 5%.

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