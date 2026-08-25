Pesquisa Quaest mostra os números que separam Tarcísio de Haddad em São Paulo

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Pesquisa Quaest para o governo de São Paulo revela que Tarcísio de Freitas lidera com 40% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad aparece com 27%. Em um cenário de segundo turno, Tarcísio também venceria Haddad. Os números indicam a preferência do eleitorado paulista para as próximas eleições.

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Nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, mostra que o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta reeleição neste ano, tem 40% de intenções de voto na corrida eleitoral. O principal adversário, Fernando Haddad (PT), aparece com 27%.

Na sequência, Policial Edjane (Agir) tem 2% das intenções de voto em território paulista. Depois, Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) marcaram 1% cada, segundo os números. Branco, nulo ou nenhum somam 14%. Os indecisos somam 13%.

Em um cenário de segundo turno, Tarcísio venceria Haddad por 47% a 30%. Branco, nulo ou nenhum representam 12%, enquanto os indecisos são 11%. A Quaest ouviu 1800 pessoas com idades a partir de 16 anos entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais (p.p), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O instituto foi contratado pela Globo.

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