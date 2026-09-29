Pesquisa Quaest mostra o potencial adversário de Cleitinho no 2º turno em Minas Gerais
Levantamento foi divulgado na tarde desta terça-feira, 29, e ouviu 1.506 eleitores entre os dia 25 e 28 deste mês
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra que Cleitinho Azevedo (Republicanos) continua na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais no primeiro turno. Na sequência, aparece Patrus Ananias (PT), potencial adversário do senador em eventual segundo turno em território mineiro. Os números do atual levantamento são:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%
- Patrus Ananias (PT): 18%
- Alexandre Kalil (PDT): 9%
- Mateus Simões (PSD): 6%
- Flávio Roscoe (PL): 5%
- Gabriel (MDB): 2%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 0
- Henrique Áreas (PCO): 0
- Indira Xavier (UP): 0
- Indecisos: 11%
- Branco/nulo/não vai votar: 9%
A pesquisa Quaest divulgada nesta terça foi encomendada pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores a partir dos 16 anos entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.
O levantamento também simulou eventual segundo turno entre Cleitinho e Patrus. De acordo com os números, o senador do Republicanos conquistaria 52% das intenções de voto. Já o petista marcaria 26%. Branco, nulo ou nenhum somam 12%. Os indecisos representam 10%.