Pesquisa Quaest mostra o potencial adversário de Cleitinho no 2º turno em Minas Gerais

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A pesquisa Quaest divulgada nesta terça foi encomendada pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores a partir dos 16 anos entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.

O levantamento também simulou eventual segundo turno entre Cleitinho e Patrus. De acordo com os números, o senador do Republicanos conquistaria 52% das intenções de voto. Já o petista marcaria 26%. Branco, nulo ou nenhum somam 12%. Os indecisos representam 10%.