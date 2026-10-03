Pesquisa Quaest mostra empate triplo no Rio de Janeiro na corrida pelo Senado
Aliado de Flávio Bolsonaro aparece numericamente na liderança da disputa
Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, mostra um empate triplo no Rio de Janeiro na corrida pelas duas cadeiras no Senado. De acordo com votos totais, Carlos Jordy (PL) está numericamente à frente dos demais concorrentes. Logo na sequência, Carlos Portinho (PL) e Benedita da Silva (PT) somam 16% cada. Os números apresentados pelo instituto são:
- Carlos Jordy (PL) — 17%
- Carlos Portinho (PL) — 16%
- Benedita da Silva (PT) — 16%
- Pedro Paulo (PSD) — 10%
- Marcelo Crivella (REPUBLICANOS) — 9%
- Monica Benicio (PSOL) — 6%
- Michelly Xavier (UP) — 1%
- Waguinho (REPUBLICANOS) — 1%
- Helio Secco (MISSÃO) — 0
- Marcos Dias (PODEMOS) — 0
- Paula Falcão (PSTU) — 0
- Vinicius Benevides (UP) — 0
- Luciano Mattos (PRTB) — 0
- Luiz Eugenio (PCO) — 0
- Ó Clemente (DEMOCRATA) — 0
- Indecisos — 6%
- Branco/Nulo/Não vai votar — 18%
A Quaest ouviu 3204 eleitores com idade a partir dos 16 anos. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erros é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento contratado pela TV Globo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03032/2026.