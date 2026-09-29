Pesquisa Quaest mostra a distância entre Lula e Flávio no segundo maior colégio eleitoral do país

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Pesquisa Quaest em Minas Gerais mostra Lula com 35% e Flávio Bolsonaro com 31% no 1º turno. Em um eventual 2º turno, os dois aparecem em empate técnico, com Lula a 41% e Flávio a 40%. A pesquisa ouviu 1.506 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

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No estado-chave em que todos os candidatos à Presidência da Republica venceram nas disputas que os levaram ao Palácio do Planalto desde 1989, Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 35% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29.

O principal adversário do petista, Flávio Bolsonaro (PL), oscilou para cima no comparativo com o último levantamento e chegou a 31% em território mineiro. A distância entre eles é de quatro pontos percentuais.

Os números da corrida presidencial em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, para o primeiro turno são:

Continua após a publicidade Lula (PT): 35%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Edmilson Costa (PCB): 0

Rui Costa Pimenta (PCO): 0

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0

Clariana Barão (DC): 0

Hertz Dias (PSTU): 0

Leonardo Avalanche (PRTB): 0

Samara Martins (UP): 0

Indecisos: 14%

Branco/nulo/não vai votar: 6% Já em eventual segundo turno entre Lula e Flávio, os dois principais candidatos aparecem em empate técnico. O petista soma 41% das intenções de voto. Já o senador carioca tem 40%, com distância de 1 ponto percentual para o petista. Branco/nulo/não vai votar: 15%. Indecisos somam 4%. Continua após a publicidade A pesquisa Quaest divulgada nesta terça foi encomendada pela TV Globo e ouviu 1.506 eleitores a partir dos 16 anos entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.

Pesquisa Quaest também divulgou pesquisa para o governo mineiro. De acordo com os números, Cleitinho Azevedo (Republicanos) continua na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais no primeiro turno. Na sequência, aparece Patrus Ananias (PT), potencial adversário do senador em eventual segundo turno em território mineiro.

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