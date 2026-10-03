Pesquisa Quaest em Minas Gerais mostra disputa acirrada pelas duas cadeiras ao Senado
Candidato do PL aparece numericamente à frente de outros três postulantes
Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais tem uma eleição disputada pelas duas cadeiras do Estado no Senado Federal, segundo pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3. Segundo os dados, Domingos Sávio (PL) está com 22% das intenções de voto. Depois, Carlos Vianna (PSD) e Marília Campos (PT) aparecem com 18%, cada. Logo atrás, tecnicamente empatado surge o ex-governador de Minas Aécio Neves (PSDB) com 17%. Os números completos são:
- Domingos Sávio (PL): 22%
- Carlos Viana (PSD): 18%
- Marília Campos (PT): 18%
- Aécio Neves (PSDB): 17%
- Marcelo Aro (PP): 10%
- Marco Antônio Superman (Novo): 9%
- Áurea Carolina (PSOL): 6%
- Ana Luiza do MLB (UP): 0
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0
- Carlin Moura (Avante): 0
- Fidélis Alcântara (UP): 0
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0
- Juiz Ramon Moreira (DC): 0
- Manoel Carvalho (MDB): 0
- Tião Pessoa (PCO): 0
- Victória Mello Vic (PSTU): 0
O instituto Quaest realizou levantamento encomendado pela TV Globo e ouviu 3.204 eleitores a partir dos 16 anos. As entrevistas foram realizadas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-06889/2026.