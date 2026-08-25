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Brasil

Nova pesquisa Quaest mostra empate triplo em disputa ao Senado em SP

Números foram divulgados na tarde desta terça-feira, 25

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 17h58 | Atualizado em 25 ago 2026, 18h04
Três políticos em close-up: um homem de terno azul com microfone, uma mulher de óculos com cabelos grisalhos e uma mulher de cabelo escuro com lenço colorido, falando ao microfone
Derrite, Marina e Tebet aparecem na liderança pelas cadeiras do Senado por SP (SSP/ Evaristo Sá /AFP, MPO/Divulgação)
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A disputa pelas duas cadeiras no Senado Federal por representantes de São Paulo está cada vez mais disputada. Segundo números da nova pesquisa Quaest divulgados nesta terça-feira, 25, Guilherme Derrite (PP), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) estão tecnicamente empatados. Os dois primeiros têm 12% cada, enquanto a ex-ministra do Planejamento aparece com 11%.

Na sequência, André do Prado (PL) tem 7% das intenções de votos, seguido por Ricardo Salles (Novo), 5%, Soninha Francine (Cidadania), 2%, Geraldo Rufino (Podemos), 2%, Maíra de Souza (UP), 1%, Dra. Eliana Ferreira (PSTU), 1%, Guto Schiavetto (Missão), 1%, Marcio Alves (UP), 1%, William Teixeita (Agir), 1%. Já os candidatos Weller Gonçalves (PSTU), Petter Maahs (PCB)Ednelson Cesaretti (PCO), não somaram nenhum ponto. Branco, nulo ou não vai votar representam 18%, enquanto os indecisos somam 27%.

A Quaest ouviu 1800 pessoas com idades a partir de 16 anos entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais (p.p), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O instituto foi contratado pela Globo.

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A Quaest também apresentou novos números para a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta reeleição neste ano, tem 40% de intenções de voto na corrida eleitoral. O principal adversário, Fernando Haddad (PT), aparece com 27%. Na sequência, Policial Edjane (Agir) tem 2% das intenções de voto em território paulista. Depois, Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) marcaram 1% cada, segundo os números. Branco, nulo ou nenhum somam 14%. Os indecisos somam 13%.

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