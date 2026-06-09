Pesquisa: o estado do Sudeste onde Flávio supera Lula na corrida presidencial

Entre os quase três milhões de eleitores do Espírito Santo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com margem acirrada no segundo turno da eleição presidencial. A pesquisa foi publicada pela Real Time Big Data nesta terça-feira, 9.

Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 48% das intenções de voto no segundo turno contra 43% de Lula. No limite da margem de erro, a vantagem do senador sobre o petista é de apenas 1 ponto percentual.

Presidente — 2º turno (cenário único)

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 43%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 5%

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Até abril deste ano, o Espírito Santo era administrado pela esquerda. De 2019 a 2026, o Executivo foi chefiado por Renato Casagrande (PSB), que deixou o cargo para concorrer ao Senado e passou o comando estadual ao vice, Ricardo Ferraço (MDB), atual governador e candidato à reeleição em 2026.

No primeiro turno, porém, Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente por 35% a 34% do eleitorado capixaba. O senador liderava na pesquisa Real Time Big Data anterior, realizada em março, mas recuou 3 pontos percentuais desde então, ao passo que Lula oscilou 1 ponto para cima.

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Na segunda posição, tecnicamente empatados, encontram-se o ex-governador Romeu Zema (Novo), com 8% do eleitorado, e o ativista Renan Santos (Missão), que tem 4% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o deputado federal Aécio Neves (PSDB), o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC) e o escritor Augusto Cury (Avante).

Presidente — 1º turno (cenário único)

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Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Lula (PT): 34%

Romeu Zema (Novo): 8%

Renan Santos (Missão): 4%

Aécio Neves (PSDB): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 3%

Cinco outros presidenciáveis somaram, em conjunto, 1% do eleitorado no Espírito Santo: Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU)

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 6 e 8 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-03811/2026.