O histórico do ChatGPT serviu de prova para que a PF confirmasse o envolvimento de uma investigada no caso Master. Katherine Telles perguntou à plataforma quem eram os “hackers do Daniel Vorcaro”.

Telles, contudo, já sabia a resposta, porque é namorada de David Alves, apontado como líder do grupo “Os Meninos”, que realizava ataques digitais a mando do banqueiro.

Katherine quis saber se haviam sido identificada, após ser flagrada pela PRF usando o carro de Luiz Phillipi Mourão, o Sicário, para fugir com o namorado, e se havia sido verificada uma relação entre esse episódio e a investigação.

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“E sobre o carro da PF que foi apreendido do Sicário”, perguntou, acrescentando depois: “Então o pessoal do carro não tinha nada a ver?”.

Diante de uma resposta errada, corrigiu o GPT: “Eu sou a pessoa que tava no carro, ele não era blindado kkk e não fomos presos”.

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A abordagem da PRF ocorreu em março, no mesmo dia que Sicário foi preso, na terceira fase da Operação Compliance Zero.

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Já a consulta ao ChatGPT foi um mês depois, em abril.

A preocupação de Telles tinha fundamento: em maio, os dois estiveram entre os alvos da sexta fase da operação. Alves foi preso e ela sofreu busca e apreensão.

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A análise sobre o ChatGPT só ocorreu após o cumprimento das medidas, mas ajudou a PF a confirmar seu envolvimento.

“A pesquisa realizada por Katherine no ChatGPT, em 08/04/2026, demonstra interesse específico em saber se já haviam sido divulgadas as identidades dos hackers relacionados a Daniel Vorcaro e do casal abordado pela Polícia Rodoviária Federal em 04/03/2026. O registro sugere que Katherine buscava verificar o grau de conhecimento público sobre os fatos e sobre sua possível identificação no episódio”, informou a corporação em relatório.

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Outra busca na plataforma chamou a atenção: uma dúvida sobre o preço, na França, de uma bolsa da marca Louis Vuitton.

Para a PF, “essas informações indicam que Katherine tinha acesso a bens de elevado valor e demonstrava interesse na aquisição de produtos de luxo”.