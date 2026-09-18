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Pesquisa no ChatGPT vira prova contra investigada no caso Master

Mulher de hacker que atuava para Vorcaro quis saber se ele já tinha sido identificado pelos investigadores

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 08h01
Sede da Polícia Federal, em Brasília
Sede da Polícia Federal, em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Pesquisa no ChatGPT vira prova contra investigada no caso Master Priorizar nos meus resultados Google

O histórico do ChatGPT serviu de prova para que a PF confirmasse o envolvimento de uma investigada no caso Master. Katherine Telles perguntou à plataforma quem eram os “hackers do Daniel Vorcaro”.

Telles, contudo, já sabia a resposta, porque é namorada de David Alves, apontado como líder do grupo “Os Meninos”, que realizava ataques digitais a mando do banqueiro.

Katherine quis saber se haviam sido identificada, após ser flagrada pela PRF usando o carro de Luiz Phillipi Mourão, o Sicário, para fugir com o namorado, e se havia sido verificada uma relação entre esse episódio e a investigação.

Captura de tela de uma conversa no ChatGPT sobre hackers de Daniel Vorcaro. A pergunta Quem são os hackers do Daniel Vorcaro é respondida com um resumo direto: eles não são um grupo famoso, mas uma célula de hackers investigada pela Polícia Federal, informalmente chamada de Os Meninos, contratada para invadir sistemas e obter informações sigilosas. A data da conversa é 8 de abril de 2026
Conversa no ChatGPT de Katherine Telles (Polícia Federal/Reprodução)
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“E sobre o carro da PF que foi apreendido do Sicário”, perguntou, acrescentando depois: “Então o pessoal do carro não tinha nada a ver?”.

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Diante de uma resposta errada, corrigiu o GPT: “Eu sou a pessoa que tava no carro, ele não era blindado kkk e não fomos presos”.

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A abordagem da PRF ocorreu em março, no mesmo dia que Sicário foi preso, na terceira fase da Operação Compliance Zero.

Captura de tela de uma conversa no ChatGPT, onde um usuário afirma ter estado em um carro não blindado e não ter sido preso, e o assistente confirma a informação
Investigada corrigiu informação do ChatGPT sobre si mesma (Polícia Federal/Reprodução)
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Já a consulta ao ChatGPT foi um mês depois, em abril.

A preocupação de Telles tinha fundamento: em maio, os dois estiveram entre os alvos da sexta fase da operação. Alves foi preso e ela sofreu busca e apreensão.

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A análise sobre o ChatGPT só ocorreu após o cumprimento das medidas, mas ajudou a PF a confirmar seu envolvimento.

“A pesquisa realizada por Katherine no ChatGPT, em 08/04/2026, demonstra interesse específico em saber se já haviam sido divulgadas as identidades dos hackers relacionados a Daniel Vorcaro e do casal abordado pela Polícia Rodoviária Federal em 04/03/2026. O registro sugere que Katherine buscava verificar o grau de conhecimento público sobre os fatos e sobre sua possível identificação no episódio”, informou a corporação em relatório.

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Outra busca na plataforma chamou a atenção: uma dúvida sobre o preço, na França, de uma bolsa da marca Louis Vuitton.

Para a PF, “essas informações indicam que Katherine tinha acesso a bens de elevado valor e demonstrava interesse na aquisição de produtos de luxo”.

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