Pesquisa mostra o papel de Nikolas Ferreira no levante das redes contra Moraes e o STF
Postagens do deputado mineiro geraram mais engajamento e arrastaram mais usuários de redes que as postagens de Flávio Bolsonaro, diz estudo
Levantamento da Ativaweb DataLab mostra que o deputado Nikolas Ferreira foi o principal amplificador digital das críticas direcionadas pelos bolsonaristas nas redes contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF.
O Radar mostrou há pouco que o movimento contra a decisão que impediu Flávio Bolsonaro de visitar o pai, durante a campanha eleitoral, gerou mais de 18 milhões de postagens nas redes em 18 horas de monitoramento.
Durante esse período analisado, os conteúdos de Nikolas Ferreira registraram um volume de envolvimento aproximadamente quatro vezes superior ao das publicações de Flávio Bolsonaro sobre o mesmo tema. Para a Ativaweb, isso “evidencia o papel dos influenciadores políticos na expansão das narrativas nas redes sociais”.
“Com um patrimônio digital de aproximadamente 22 milhões de seguidores e elevados índices de engajamento, Nikolas consolidou-se como uma das principais lideranças da direita nas plataformas digitais”, diz a Ativaweb DataLab.
No caso em questão, os dados mostram que, na comunicação política contemporânea, a capacidade de mobilizar grandes audiências “pode ser tão determinante quanto o protagonismo do fato, ampliando o alcance das narrativas e acelerando sua circulação no ambiente digital”, diz o estudo.