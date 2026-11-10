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Pesquisa mostra frequência com que brasileiros dizem encontrar notícias falsas na internet

Levantamento também identificou quais características criam desconfiança de uma informação e quais atitudes são tomadas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h30 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h27
Tela de smartphone com diversos ícones de aplicativos coloridos em fundo azul escuro, alguns com notificações vermelhas. Destaque para ChatGPT, Gmail e Messenger
Aplicativos em celular  (dumitru bumbu/Pexels/Reprodução)
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Pesquisa mostra frequência com que brasileiros dizem encontrar notícias falsas na internet Priorize VEJA no Google

Encontrar informações falsas na internet é uma experiência frequente para 63,4% dos entrevistados em uma pesquisa inédita divulgada nesta terça-feira. O levantamento também revela que 54% dos participantes dizem já ter acreditado em uma informação que mais tarde descobriram ser falsa.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Ideia, sob encomenda da Fundação Friedrich Naumann (FNF), do Centro de Liderança Pública (CLP) e da Oficina Consultoria, e ouviu 1. 508 pessoas de todas as regiões do país entre os dias 26 e 27 de outubro.

Embora 39,5% dos entrevistados utilizem as redes sociais para se informar, apenas 13,6% concordam totalmente que essas plataformas são fontes confiáveis de informação.

A pesquisa também investigou quais características levam os entrevistados a desconfiar de uma informação. Para 42%, o principal sinal de alerta é quando o conteúdo parece ter sido criado por inteligência artificial. Outros 37% desconfiam de informações que não apresentam dados verificáveis, enquanto 30% apontam a ausência de referências ou links que permitam a checagem.

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Diante de uma informação suspeita, 44% procuram checar se é verdadeira. Outros 29% bloqueiam o perfil responsável pela publicação e 20% denunciam o conteúdo à plataforma.

“Este estudo inédito parte de um ângulo pouco explorado, o de quem recebe a desinformação. Quase dois terços dos entrevistados dizem que se deparam com notícias falsas com frequência, mas quase um terço não conhece nenhuma agência de checagem. Na prática, a mensagem chega ao grupo da família em segundos, e quem quer confirmar se é verdade não sabe nem por onde começar”, afirmou Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia.

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A percepção sobre o papel da inteligência artificial também é predominantemente negativa: 54,7% consideram que a tecnologia contribui mais para a produção e a disseminação de fake news do que para seu combate. Apenas 15,8% acreditam que a IA contribui mais para combater a desinformação.

Para Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, uma das organizações responsáveis pela pesquisa, o terceiro setor tem um papel fundamental na defesa de um debate público baseado em dados, evidências e informações confiáveis.

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“Ao apoiar pesquisas que ajudam a compreender os impactos da desinformação, contribuímos para uma sociedade mais bem informada e preparada para exercer sua cidadania. Esse compromisso é essencial para fortalecer a confiança nas instituições e o Estado Democrático de Direito”, pontuou.

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Inteligencia Artificial
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