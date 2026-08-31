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Pesquisa: Lula é visto como o mais preparado para cuidar da saúde, enquanto Flávio para combater a corrupção

Apesar das pautas características de cada um, candidatos continuam com eleitores fiéis nos segmentos de apoio histórico

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 17h30
Lula, de chapéu e camisa branca, acena para uma multidão vermelha à esquerda; Flávio Bolsonaro, de camisa amarela Meu Partido é o Brasil, sorri em meio a apoiadores à direita
Lula e Flávio Bolsonaro em seus atos iniciais de campanha (Francio de Holanda/VEJA e Vittor Sales/Divulgação)
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Pesquisa: Lula é visto como o mais preparado para cuidar da saúde, enquanto Flávio para combater a corrupção Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é apontado por 49% dos eleitores brasileiros como o melhor candidato para lidar com a saúde pública no país, enquanto 43% preferem o senador Flávio Bolsonaro (PL) para a área. Os dados são da nova rodada de pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira. Outros 6% afirmam que “nenhum” dos dois é o melhor e 2% não souberam responder.

Já quando o assunto é combate à corrupção, 46% dos eleitores apontam o senador como o candidato mais preparado e 40% preferem o atual presidente. Outros 9% afirmam voluntariamente que “nenhum” dos dois é o melhor, 1% cita “ambos” e 4% não souberam responder.

Quando se fala de Saúde, Lula constrói sua maior vantagem na base da pirâmide socioeconômica e em segmentos tradicionais, liderando de forma ampla entre quem ganha até 1 salário mínimo (65% a 27%), com ensino fundamental (61% a 34%), moradores da Região Nordeste (60% a 34%), eleitores sem religião (62% a 28%), eleitores com mais de 60 anos (56% a 37%) e entre as mulheres (54% a 37%).

Ainda dentro do mesmo tema, Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula na Região Sul (60% a 32%), entre o eleitorado evangélico (57% a 37%), na faixa de renda superior a 5 salários mínimos (52% a 40%) e entre os homens (50% a 42%). Além do Norte/Centro-Oeste (49% a 44%), entre trabalhadores da população economicamente ativa formal (49% a 43%) e eleitores com ensino superior (48% a 41%).

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No combate à corrupção, o pré-candidato do PL constrói suas maiores vantagens também na Região Sul (59% a 28%), entre os eleitores evangélicos (58% a 31%), no estrato de renda superior a 5 salários mínimos (55% a 32%), entre os homens (54% a 34%), entre os desocupados (53% a 33%) e no Norte/Centro-Oeste (52% a 34%). Flávio supera Lula ainda entre os jovens de 16 a 24 anos (51% a 35%), no ensino superior (50% a 34%) e no Sudeste (44% a 41%).

Já o atual presidente registra melhor desempenho no tema na base da pirâmide (55% a 30%), entre eleitores sem religião (51% a 31%), com ensino fundamental (51% a 38%), na Região Nordeste (50% a 38%), na população inativa ( 49% a 36%), entre eleitores com mais de 60 anos (49% a 38%) e no eleitorado feminino (46% a 39%).

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A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2. 005 pessoas entre os dias 28 e 30 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%..

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