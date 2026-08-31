Pesquisa: Lula é visto como o mais preparado para cuidar da saúde, enquanto Flávio para combater a corrupção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é apontado por 49% dos eleitores brasileiros como o melhor candidato para lidar com a saúde pública no país, enquanto 43% preferem o senador Flávio Bolsonaro (PL) para a área. Os dados são da nova rodada de pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira. Outros 6% afirmam que “nenhum” dos dois é o melhor e 2% não souberam responder.

Já quando o assunto é combate à corrupção, 46% dos eleitores apontam o senador como o candidato mais preparado e 40% preferem o atual presidente. Outros 9% afirmam voluntariamente que “nenhum” dos dois é o melhor, 1% cita “ambos” e 4% não souberam responder.

Quando se fala de Saúde, Lula constrói sua maior vantagem na base da pirâmide socioeconômica e em segmentos tradicionais, liderando de forma ampla entre quem ganha até 1 salário mínimo (65% a 27%), com ensino fundamental (61% a 34%), moradores da Região Nordeste (60% a 34%), eleitores sem religião (62% a 28%), eleitores com mais de 60 anos (56% a 37%) e entre as mulheres (54% a 37%).

Ainda dentro do mesmo tema, Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula na Região Sul (60% a 32%), entre o eleitorado evangélico (57% a 37%), na faixa de renda superior a 5 salários mínimos (52% a 40%) e entre os homens (50% a 42%). Além do Norte/Centro-Oeste (49% a 44%), entre trabalhadores da população economicamente ativa formal (49% a 43%) e eleitores com ensino superior (48% a 41%).

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No combate à corrupção, o pré-candidato do PL constrói suas maiores vantagens também na Região Sul (59% a 28%), entre os eleitores evangélicos (58% a 31%), no estrato de renda superior a 5 salários mínimos (55% a 32%), entre os homens (54% a 34%), entre os desocupados (53% a 33%) e no Norte/Centro-Oeste (52% a 34%). Flávio supera Lula ainda entre os jovens de 16 a 24 anos (51% a 35%), no ensino superior (50% a 34%) e no Sudeste (44% a 41%).

Já o atual presidente registra melhor desempenho no tema na base da pirâmide (55% a 30%), entre eleitores sem religião (51% a 31%), com ensino fundamental (51% a 38%), na Região Nordeste (50% a 38%), na população inativa ( 49% a 36%), entre eleitores com mais de 60 anos (49% a 38%) e no eleitorado feminino (46% a 39%).

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A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2. 005 pessoas entre os dias 28 e 30 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%..