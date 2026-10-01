🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

Pesquisa Datafolha mostra empate entre os principais candidatos ao Senado em MG

Indecisos representam 20%, divulgou o instituto

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h59 | Atualizado em 1 out 2026, 18h23
Quatro políticos brasileiros em close-up, da esquerda para a direita: uma mulher de óculos e brincos grandes, um homem de terno cinza e gravata vermelha segurando papéis, um homem de terno azul e gravata roxa gesticulando, e um homem de terno azul e gravata listrada falando em um microfone
Marília Campos, Aécio Neves, Carlos Viana e Domingos Sávio: candidatos ao Senado em Minas Gerais (ALMG; Bruno Spada/Câmara dos Deputados; Carlos Moura/Agência Senado e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/.)
Continua após publicidade
Pesquisa Datafolha mostra empate entre os principais candidatos ao Senado em MG Priorize VEJA no Google

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra acirramento entre os candidatos ao Senado por Minas Gerais nas eleições 2026. De acordo com os números, Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD), Aécio Neves (PSDB) e Domingos Sávio (PL) aparecem em empate técnico dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Os números divulgados pelo instituto são:

  • Marília Campos (PT): 13%
  • Carlos Viana (PSD): 11%
  • Aécio Neves (PSDB): 11%
  • Domingos Sávio (PL): 9%
  • Marcelo Aro (PP): 6%
  • Áurea Carolina (PSOL): 5%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 2%
  • Ana Luiza do MLB (UP): 2%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Victória Mello Vic (PSTU): 1%
  • Manoel Carvalho (MDB): 1%
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 1%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Tião Pessoa (PCO): 1%
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%
  • Fidélis Alcântara (UP): 0%
  • Em branco/nulo/nenhum: 15%
  • Indecisos: 20%
Continua após a publicidade

De acordo com o Datafolha, 1.204 eleitores a partir dos 16 anos foram entrevistados entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026 e foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. Na disputa pelo Senado neste ano, os eleitores votarão duas vezes para o cargo.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Datafolha
Eleições 2026
Maquiavel
Minas Gerais
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).