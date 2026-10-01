Pesquisa Datafolha mostra empate entre os principais candidatos ao Senado em MG
Indecisos representam 20%, divulgou o instituto
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra acirramento entre os candidatos ao Senado por Minas Gerais nas eleições 2026. De acordo com os números, Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD), Aécio Neves (PSDB) e Domingos Sávio (PL) aparecem em empate técnico dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Os números divulgados pelo instituto são:
- Marília Campos (PT): 13%
- Carlos Viana (PSD): 11%
- Aécio Neves (PSDB): 11%
- Domingos Sávio (PL): 9%
- Marcelo Aro (PP): 6%
- Áurea Carolina (PSOL): 5%
- Marco Antônio Superman (Novo): 2%
- Ana Luiza do MLB (UP): 2%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Victória Mello Vic (PSTU): 1%
- Manoel Carvalho (MDB): 1%
- Juiz Ramon Moreira (DC): 1%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Tião Pessoa (PCO): 1%
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%
- Fidélis Alcântara (UP): 0%
- Em branco/nulo/nenhum: 15%
- Indecisos: 20%
De acordo com o Datafolha, 1.204 eleitores a partir dos 16 anos foram entrevistados entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026 e foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo. Na disputa pelo Senado neste ano, os eleitores votarão duas vezes para o cargo.