Pesquisa Datafolha mostra o desempenho de Lula e Flávio Bolsonaro em estado chave das eleições

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O Datafolha ouviu 1.204 eleitores com mais de 16 anos entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro, segundo o instituto, é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00950/2026.

Em eventual segundo turno, o Datafolha simulou cenário entre Lula e Flávio. De acordo com os números, o petista aparece com 48%, enquanto o senador carioca marca 44%. Branco, nulo ou nenhum somam 7%. O índice de indecisos é 1%. Levantamentos em Minas Gerais são vistos como cruciais para medir os possíveis resultados eleitorais. Isso porque, desde a primeira eleição presidencial pós-ditadura, em 1989, todo candidato que foi eleito presidente da República também conquistou maioria no estado.

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