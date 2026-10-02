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Brasil

Pesquisa Datafolha mostra o desempenho de Lula e Flávio Bolsonaro em estado chave das eleições

Levantamento apresentou cenário com votos válidos em território mineiro

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 17h52 | Atualizado em 2 out 2026, 18h35
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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A dois dias do primeiro turno presidencial, um levantamento do Datafolha mostra que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhorou o desempenho eleitoral entre os eleitores de Minas Gerais — considerado estado-chave para quem pretende chegar ao posto máximo da política republicana. O petista surge com 45% no cenário de votos válidos. Já o principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), tem 38%. Os números da corrida presidencial em Minas são:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 45%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Romeu Zema (Novo): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Augusto Cury (Avante): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
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O Datafolha ouviu 1.204 eleitores com mais de 16 anos entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro, segundo o instituto, é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00950/2026.

Em eventual segundo turno, o Datafolha simulou cenário entre Lula e Flávio. De acordo com os números, o petista aparece com 48%, enquanto o senador carioca marca 44%. Branco, nulo ou nenhum somam 7%. O índice de indecisos é 1%. Levantamentos em Minas Gerais são vistos como cruciais para medir os possíveis resultados eleitorais. Isso porque, desde a primeira eleição presidencial pós-ditadura, em 1989, todo candidato que foi eleito presidente da República também conquistou maioria no estado.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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