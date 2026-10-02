Pesquisa Datafolha mostra o desempenho de Lula e Flávio Bolsonaro em estado chave das eleições
Levantamento apresentou cenário com votos válidos em território mineiro
A dois dias do primeiro turno presidencial, um levantamento do Datafolha mostra que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhorou o desempenho eleitoral entre os eleitores de Minas Gerais — considerado estado-chave para quem pretende chegar ao posto máximo da política republicana. O petista surge com 45% no cenário de votos válidos. Já o principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), tem 38%. Os números da corrida presidencial em Minas são:
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Samara Martins (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
O Datafolha ouviu 1.204 eleitores com mais de 16 anos entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro, segundo o instituto, é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00950/2026.
Em eventual segundo turno, o Datafolha simulou cenário entre Lula e Flávio. De acordo com os números, o petista aparece com 48%, enquanto o senador carioca marca 44%. Branco, nulo ou nenhum somam 7%. O índice de indecisos é 1%. Levantamentos em Minas Gerais são vistos como cruciais para medir os possíveis resultados eleitorais. Isso porque, desde a primeira eleição presidencial pós-ditadura, em 1989, todo candidato que foi eleito presidente da República também conquistou maioria no estado.