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Pesquisa Datafolha mostra a acirrada disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo

Branco ou nenhum somam 21%, enquanto indecisos representam 14%, de acordo com os números do instituto divulgados nesta sexta-feira, 21

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 19h39 | Atualizado em 21 ago 2026, 21h51
Disputa pelo Senado em SP está apertada, segundo pesquisa
Disputa pelo Senado em SP está apertada, segundo pesquisa (Divulgação/Divulgação)
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A disputa pelas duas cadeiras ao Senado pelo Estado de São Paulo está acirrada, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 21. Na ponta, aparecem Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) com 12% cada da preferência do eleitorado. Na sequência, André do Prado (PL) surge com 10%. Na sequência, Guilherme Derrite (PP) tem 7%. O candidato Ricardo Salles (Novo) tem 6%.

Na sequência aparecem Geraldo Rufino (Podemos), 4%, Soninha Francine (Cidadania), Marcio Alves (UP), e Dra. Eliana Ferreira (PSTU) com 3% das intenções de voto cada. Depois, Maíra de Souza (UP) tem 2%. Os candidatos William Teixeira (Agir), Petter Maahs (PCB) Ednelson Cesaretti (PCO) têm 1% cada. Já Weller Gonçalves (PSTU) não pontuou. Branco ou nenhum somam 21%. Indecisos representam 14%, de acordo com os números do Datafolha.

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O instituto informou ainda que não consta no levantamento o candidato do partido Missão, Guto Schiavetto, porque não constava como candidato no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no momento do registro da pesquisa. O levantamento foi registrado no TSE em 15 de agosto, sob o número SP-01806/2026. A coleta ocorreu entre os dias 18 e 21 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% e uma amostra aleatória simples. A empresa responsável é a Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda., contratada pela Globo Comunicação e Participações S.A..

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Pesquisa Datafolha também divulgada nesta sexta mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) ampliou vantagem sobre o principal adversário, Fernando Haddad (PT), na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições 2026, em uma simulação de primeiro turno. De acordo com os números, o atual governador tem 45% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro da Fazenda aparece com 27%. Na sequência, aparecem tecnicamente empatados Vera Lúcia (PSTU), com 4%, Carlos Machado (PCB) e Policial Edjane (Agir), com 3%, Vivian Mendes (UP), 2%, e Izadora Dias (PCO), com 1%. Brancos, nulos ou nenhum representam 11%. Os indecisos são 4%.

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