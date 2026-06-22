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Brasil

Pesquisa: a dificuldade de Ciro Nogueira para renovar o seu mandato como senador pelo Piauí

Um dos principais caciques do Centrão e presidente nacional do PP, ele está em terceiro lugar na corrida por uma vaga no Congresso

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 16h22 | Atualizado em 22 jun 2026, 17h02
PLANO B - Ciro Nogueira: o Centrão sonha com nome fora da polarização
O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, foi o primeiro político a ser implicado diretamente no caso Master (Andressa Anholete/Ag. Senado)
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O senador Ciro Nogueira (PP-PI), que é ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e investigado no escândalo do Banco Master, enfrenta grande dificuldade para sua reeleição neste ano, segundo aponta uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 22. Ciro é um dos principais caciques do Centrão e preside o PP, um dos partidos que compõe, com o União Brasil, a federação União Progressista.

Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.197 eleitores do Piauí entre os dias 16 e 21 de junho. Ciro Nogueira aparece em terceiro lugar, com 12,6% das intenções de voto, quase empatado tecnicamente com o segundo colocado, o deputado federal Julio Cesar (PSD-PI), que tem 15,8%. A liderança é do senador Marcelo Castro (MDB-PI), com 20,1%, que também tenta a reeleição. A margem de erro é de três pontos percentuais.

  • Marcelo Castro (MDB) — 20,1%
  • Júlio César (PSD) — 15,8%
  • Ciro Nogueira (PP) — 12,6%
  • Tiago Junqueira (PL) — 7,0%
  • Francinaldo Leão (PSOL) — 3,1%
  • Antônio Barros (Novo) — 2,2%
  • Dionísio Piauí (DC) — 2,0%
  • Pedro Laurentino (UP) — 1,2%
  • Jorge Lopes (PSDB) — 1,1%
  • Antônio José Lira (Avante) — 0,6%
  • Major Paulo Roberto (Mobiliza) — 0,5%
  • Voto branco/nulo — 17,1%
  • Não sei — 16,4%

A situação se dá mesmo após Nogueira já ter iniciado uma longa agenda de viagens pelo estado — o que aponta uma certa dificuldade do parlamentar de avançar junto ao eleitorado após seu envolvimento no caso Master.

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Nogueira foi o primeiro político a ser implicado com o escândalo de corrupção do Banco Master. Alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele, o senador é suspeito de ter recebido repasses mensais de 300 mil a 500 mil reais de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Apesar da ação, que visava encontrar mais provas, Ciro Nogueira não foi preso.

O irmão dele, Raimundo Nogueira, no entanto, teve de usar tornozeleira eletrônica. Ciro Nogueira ficou proibido pelo ministro André Mendonça, do STF, de manter contato com os demais investigados e testemunhas.

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