Pesquisa: a dificuldade de Ciro Nogueira para renovar o seu mandato como senador pelo Piauí

Ler Resumo





Pesquisa AtlasIntel aponta que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) enfrenta grande dificuldade para a reeleição, ficando em 3º lugar com 12,6% das intenções de voto no Piauí. O ex-ministro de Bolsonaro, investigado no Caso Master, aparece atrás de Marcelo Castro (20,1%) e Julio Cesar (15,8%). Saiba os detalhes da pesquisa e o impacto das investigações.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), que é ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e investigado no escândalo do Banco Master, enfrenta grande dificuldade para sua reeleição neste ano, segundo aponta uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 22. Ciro é um dos principais caciques do Centrão e preside o PP, um dos partidos que compõe, com o União Brasil, a federação União Progressista.

Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.197 eleitores do Piauí entre os dias 16 e 21 de junho. Ciro Nogueira aparece em terceiro lugar, com 12,6% das intenções de voto, quase empatado tecnicamente com o segundo colocado, o deputado federal Julio Cesar (PSD-PI), que tem 15,8%. A liderança é do senador Marcelo Castro (MDB-PI), com 20,1%, que também tenta a reeleição. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Marcelo Castro (MDB) — 20,1%

Júlio César (PSD) — 15,8%

Ciro Nogueira (PP) — 12,6%

Tiago Junqueira (PL) — 7,0%

Francinaldo Leão (PSOL) — 3,1%

Antônio Barros (Novo) — 2,2%

Dionísio Piauí (DC) — 2,0%

Pedro Laurentino (UP) — 1,2%

Jorge Lopes (PSDB) — 1,1%

Antônio José Lira (Avante) — 0,6%

Major Paulo Roberto (Mobiliza) — 0,5%

Voto branco/nulo — 17,1%

Não sei — 16,4%

A situação se dá mesmo após Nogueira já ter iniciado uma longa agenda de viagens pelo estado — o que aponta uma certa dificuldade do parlamentar de avançar junto ao eleitorado após seu envolvimento no caso Master.

Continua após a publicidade

Nogueira foi o primeiro político a ser implicado com o escândalo de corrupção do Banco Master. Alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele, o senador é suspeito de ter recebido repasses mensais de 300 mil a 500 mil reais de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Apesar da ação, que visava encontrar mais provas, Ciro Nogueira não foi preso.

O irmão dele, Raimundo Nogueira, no entanto, teve de usar tornozeleira eletrônica. Ciro Nogueira ficou proibido pelo ministro André Mendonça, do STF, de manter contato com os demais investigados e testemunhas.