Pesquisa: a dificuldade de Ciro Nogueira para renovar o seu mandato como senador pelo Piauí
Um dos principais caciques do Centrão e presidente nacional do PP, ele está em terceiro lugar na corrida por uma vaga no Congresso
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), que é ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e investigado no escândalo do Banco Master, enfrenta grande dificuldade para sua reeleição neste ano, segundo aponta uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 22. Ciro é um dos principais caciques do Centrão e preside o PP, um dos partidos que compõe, com o União Brasil, a federação União Progressista.
Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.197 eleitores do Piauí entre os dias 16 e 21 de junho. Ciro Nogueira aparece em terceiro lugar, com 12,6% das intenções de voto, quase empatado tecnicamente com o segundo colocado, o deputado federal Julio Cesar (PSD-PI), que tem 15,8%. A liderança é do senador Marcelo Castro (MDB-PI), com 20,1%, que também tenta a reeleição. A margem de erro é de três pontos percentuais.
- Marcelo Castro (MDB) — 20,1%
- Júlio César (PSD) — 15,8%
- Ciro Nogueira (PP) — 12,6%
- Tiago Junqueira (PL) — 7,0%
- Francinaldo Leão (PSOL) — 3,1%
- Antônio Barros (Novo) — 2,2%
- Dionísio Piauí (DC) — 2,0%
- Pedro Laurentino (UP) — 1,2%
- Jorge Lopes (PSDB) — 1,1%
- Antônio José Lira (Avante) — 0,6%
- Major Paulo Roberto (Mobiliza) — 0,5%
- Voto branco/nulo — 17,1%
- Não sei — 16,4%
A situação se dá mesmo após Nogueira já ter iniciado uma longa agenda de viagens pelo estado — o que aponta uma certa dificuldade do parlamentar de avançar junto ao eleitorado após seu envolvimento no caso Master.
Nogueira foi o primeiro político a ser implicado com o escândalo de corrupção do Banco Master. Alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele, o senador é suspeito de ter recebido repasses mensais de 300 mil a 500 mil reais de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Apesar da ação, que visava encontrar mais provas, Ciro Nogueira não foi preso.
O irmão dele, Raimundo Nogueira, no entanto, teve de usar tornozeleira eletrônica. Ciro Nogueira ficou proibido pelo ministro André Mendonça, do STF, de manter contato com os demais investigados e testemunhas.