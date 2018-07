Peso em boia com turista que morreu no Beach Park ultrapassava limite

Os peritos que investigam a morte do radialista Ricardo José Hilário da Silva, de 43 anos, no toboágua Vainkará, do parque aquático Beach Park, na última segunda-feira, 16, constataram que a boia que levava a vítima e mais três pessoas na descida do brinquedo ultrapassava em 23,4% a carga permitido. O peso dos quatro integrantes somados era de 395 quilos, quando o máximo é de 320 quilos.

Das quatro pessoas que foram arremessadas da boia, Ricardo Hilário foi o único que bateu a cabeça na estrutura no toboágua. Ele teve traumatismo craniano e morreu na hora. Michele Laverde teve escoriações leves nos braços e nos seios. Tarcísio Pontes e Mateus Sena saíram ilesos. Michele pesa 90 quilos, mesmo peso de Ricardo. Mateus pesa 110 quilos e Tarcísio, 105 quilos.

Mateus Sena diz que havia uma placa na descida do brinquedo advertindo para o peso máximo. No entanto, não havia conferência do peso de cada grupo através de balança. Por isso, a família da vítima estuda solicitar uma indenização do Beach Park por negligência.

O laudo elaborado pelos peritos será encaminhada à Delegacia de Proteção ao Turista, que tem 30 dias para concluir o inquérito.

O corpo de Ricardo Hilário foi sepultado na tarde desta quarta-feira, 18, no cemitério da Consolação, em Sorocaba.

Nesta quarta-feira, 18, depois de um dia fechado por luto, o Beach Park reabriu. O Vainkará, contudo, continua interditado por tempo indeterminado para investigação. O movimento no parque após o acidente fatal foi pequeno em relação a expectativa do empreendimento para esta alta estação.

Em nota, o parque aquático garante que todas as medidas de segurança são adotadas para o uso dos brinquedos. “O parque reitera que é completamente equivocada a informação de que a boia ultrapassou a barreira de contenção do brinquedo e que os visitantes tenham sido arremessados. A boia virou no final do percurso dentro da atração, já próximo da piscina. A perícia está sendo realizada pelas autoridades com apoio do Beach Park e a identificação das causas do acidente só será confirmada após a finalização deste trabalho”, afirma.