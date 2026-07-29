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Brasil

Perseguição termina em troca de tiros na Avenida Brasil e deixa cinco mortos, incluindo PM

Motoristas não obedeceram à ordem de parada e dispararam contra policiais; um dos carros conseguiu fugir

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 09h50
Pessoas aglomeradas ao redor de um carro branco em uma rua escura, com portas abertas e luzes de freio vermelhas de outro veículo ao fundo
Carro que não acatou ordem de parada e foi alvejado pela Polícia Militar na Avenida Brasil. (@errejotadocaos/Twitter)
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Cinco pessoas morreram, incluindo um policial militar, durante uma perseguição na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 28. A caçada teve início após dois agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) tentarem abordar dois carros. Os veículos haviam partido da Vila Kennedy, na Zona Oeste, em direção à Penha, na Zona Norte, de acordo com a corporação. Os motoristas não obedeceram à ordem de parada e trocaram tiros com os policiais. Um deles conseguiu fugir.

Na altura de Ramos, na Zona Norte, equipes do Batalhão de Choque reforçaram a ação a pedido dos policiais e realizaram um cerco. Um dos carros dos criminosos perdeu o controle e colidiu contra uma mureta. Foi então que a troca de tiros teve início. Motoristas que passavam pela Avenida Brasil tiveram de se proteger dos disparos. Duas faixas foram interditadas devido ao fogo cruzado.

Ao fim, foram apreendidos seis fuzis, três pistolas e uma granada. A Polícia Militar informou que quatro suspeitos morreram e dois foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso, na Zona Norte. Os dois PMs foram levados ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha Circular. Um deles, identificado como Fernando Plácido Roberto Rocha, não resistiu. O outro agente segue internado.

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