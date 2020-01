Perseguição policial termina com uma morte durante baile funk em SP

Uma perseguição policial na região da Cidade Tiradentes, Zona Leste do município de São Paulo (SP), terminou com uma morte, um homem baleado e pessoas atropeladas na madrugada do último domingo, 5. Quatro pessoas estavam em um carro com registro de roubo e tentaram fugir por onde ocorria um baile funk após avistarem policiais militares em patrulhamento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), durante a fuga, o motorista do veículo roubado atropelou pessoas e bateu em um poste. “Dois homens saíram armados do veículo e entraram em confronto com os policiais. Um foi atingido e morreu no local. O outro foi socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina”, informa o órgão por meio de nota oficial.

Não há informações sobre quantas pessoas foram atropeladas e nem sobre o estado de saúde do segundo homem. Os outros dois suspeitos que estavam no carro conseguiram fugir durante o confronto.

A Secretaria diz que a Polícia Militar (PM) e o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) instauraram inquéritos e estão investigando a ação da polícia. A Corregedoria da PM também acompanha o andamento das investigações.